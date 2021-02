FELTRISSIMO: “L’UNICO NO CHE SI È BECCATO DRAGHI GUARDA CASO È VENUTO DA UNA DONNA COI COGLIONI, LA MELONI” - I TWEET SULLE CONSULTAZIONI – OSHO: MA BASTANO I MINISTERI PE TUTTI? NEGLI UFFICI PUBBLICI IL CROCIFISSO VERRÀ SOSTITUITO CON UNA FOTO DI SUPERMARIO - DRAGHI CHE INCONTRA GRILLO È COME CHURCHILL CHE INCONTRA MISTER BEAN…

TWEET

MELONI DRAGHI

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Ma bastano i ministeri pe tutti? #consultazioniDraghi

Giusi Fasano@GiusiFasano

Draghi che incontra Grillo è come Churchill che incontra mister Bean

antonluca cuoco@antonluca_cuoco

grillo incontra draghi. siamo a metà tra una puntata di black mirror ed un film di checco zalone. #draghiPremier

BufalaNews@Labbufala

Negli uffici pubblici il crocifisso verrà sostituito con una foto di Mario #Draghi.

SALVINI DRAGHI

Ledomenik@ledomenik

#Grillo a forza di contraddirsi e prostrarsi sembra una prostata.

Tiziana Cialdea@cialdea

Grillo cafone senza cravatta #Maratonamentana

Annalisa Cuzzocrea@la_kuzzo

Grillo scorge i giornalisti in sala della Regina e va via. Non parla dopo le consultazioni. Arrivano Crimi e i capigruppo #consultazioniDraghi

GRILLO CRIMI DRAGHI

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

#crimi spostaci e dicci dov’è #grillo #consultazioniDraghi #crisigoverno

riccardo bonacina@rbonacina

Imbarazzante #Crimi racconta che ha posto condizioni a Draghi. Totale incoscienza di loro stessi e della realtà

Pietro Raffa@pietroraffa

SALVINI DRAGHI

#Crimi:"I cittadini europei guardano a come attueremo il piano". Speriamo non vedano questo intervento #Draghi

giuliaselvaggi@giuliaselvaggi2

DI MAIO DRAGHI

#Crimi: “Abbiamo ribadito a Draghi che bisogna ripartire da quello che abbiamo già fatto”. Cioè dai danni. #consultazioniDraghi

grillo di maio

Pietro Raffa@pietroraffa

Sintesi del discorso di #Crimi: "Nche senso?" #Draghi

Pamela Ferrara @PamelaFerrara

#Crimi: "Il mondo ci guarda". Per forza, siete l'unico spettacolo di cabaret in cui non si paga il biglietto #consultazioniDraghi #maratonamentana

goffredo buccini@GoffredoB

Hanno parlato del forte inquinamento della pianura padana #Crimi #consultazioniDraghi

delegazione di fratelli d italia dopo le consultazioni con draghi 1

Giuseppe Garlisi@Peppe_Garlisi

Così andiamo avanti a citazioni a cazzo di cane come i bambini sui social. #platone #Grillo #consultazioniDraghi #consultazioni

Gaia Tortora@gaiatortora

Ovviamente sono gli unici che non rispondono mai a domande.Cosi per dire #consultazioni #Crimi

Rostokkio@rostokkio

#Crimi apre a #Renzi. Ha fatto la voce della Boschi.

vittorio feltri

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Da Salvini toni di grande apertura direi. Da "Draghi scelga tra Grillo e noi" a "sintonia" #Draghi

Vittorio Feltri@vfeltri

L’unico no che si è beccato Draghi guarda caso è venuto da una donna coi coglioni, la Meloni.

delegazione di fratelli d italia dopo le consultazioni con draghi 2 giorgia meloni consultazioni

SALVINI DRAGHI grillo grillo crimi giorgia meloni con le stampelle alle consultazioni