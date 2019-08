22 ago 2019 16:27

FELTRISSIMO! - "SPETTACOLO PIETOSO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI, IL VIA AL CABARET L'HA DATO PROPRIO IL PREMIER GIUSEPPE CONTE CHE È PASSATO DA AVVOCATO A MODESTO PM" - "SI È SCAGLIATO CONTRO MATTEO SALVINI ANZICHÉ RASSEGNARE LE DIMISSIONI. IL REGOLAMENTO DI CONTI POTEVANO FARLO AL BAR O A CASA LORO NON IN SENATO”