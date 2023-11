I FEMMINICIDI SONO “UN’EMERGENZA”? PER UN ITALIANO SU QUATTRO, NO - PER IL 46,7% ALLA BASE DEL FENOMENO C’E’ LA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE, SOLO PER IL 31,4% LA COLPA E’ DELLA CULTURA MASCHILISTA E DEL PATRIARCATO - IL 49% DEI CITTADINI È CONVINTO CHE LA GELOSIA DEI PARTNER SIA UNA MANIFESTAZIONE DI AMORE - IL SONDAGGIO BY ALESSANDRA GHISLERI

Estratto dell’articolo di Alessandra Ghisleri per “la Stampa”

Per il 35,8% degli italiani il femminicidio è un problema legato al degrado della società e dei suoi valori, ne sono convinti quasi il 40% degli uomini e il 43,6% di coloro che hanno un'età compresa tra i 45 e i 64 anni. Per il 30,2% si tratta invece di un fatto strettamente legato alla cultura e al contesto familiare; un ragazzo su 2 tra i 18 e i 24 anni aderisce a questa tesi.

Inoltre, a una lettura attenta non sfugge che il 22,3% delle donne e il 25,6% del target più giovane riconosce che manca una certezza della pena e in molti casi le condanne, una volta accertata la colpevolezza, si sono dimostrate troppo esigue e con facili scappatoie.

[…] L'81% delle donne interpreta il femminicidio come una vera emergenza, mentre per un uomo su quattro (27,3%) è una tematica "semplicemente" enfatizzata. Più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno, senza parlare delle violenze sessuali e psicologiche all'ordine del giorno; eppure, ancora esiste una certa resistenza anche tra i giovani (32,9%) a riconoscere il problema.

La denuncia più forte arriva dalla Sicilia (84%), dove più forte si alza il richiamo a educare la società alla cultura del rispetto e della non-violenza. […] La morte di Giulia Cecchetin […] Per un italiano su 3 (32,2%) si tratta dell'ennesimo femminicidio. Per una donna su 4 (24,5%) quest'onda emotiva che ha coinvolto l'intero Paese è strettamente connessa al fatto che non si trovino soluzioni possibili. Tuttavia, esiste un lato ancora più sentimentale in questa vicenda, se così possiamo definirlo, che mette al centro Filippo, il suo ex fidanzato.

In questo atto di violenza non ci siamo trovati di fronte a un branco di ragazzi ubriachi o drogati, siamo di fronte a un insospettabile, un "bravo ragazzo", con apparentemente tutte le debolezze tipiche dell'età e con un pedigree che non avrebbe potuto spaventare nessuno. […] Non sappiamo se ci troviamo di fronte a un caso di disturbo della personalità, ma siamo spaventati perché potrebbe essere nascosto in un amico di nostra figlia o addirittura in nostro figlio.

Sicuramente il delitto è una responsabilità individuale, lo riconosce anche un italiano su due (46,7%), ma il 40,2% del target femminile è convinto che alla base di tutto ciò ci sia una cultura maschilista e patriarcale costruita in secoli e secoli di storia. La risposta più semplice e che sembra non violare alcun principio si ottiene in quella metà della popolazione (49,1%) che è convinto che la gelosia nei confronti del partner sia una manifestazione di amore, se non impone l'altrui volontà e che comunque può mostrarsi come una minaccia per una relazione se considerata essenziale dal soggetto geloso. Su questa linea abbiamo quasi il 60% della popolazione di sesso maschile e il 73,1% dei più giovani con un'età tra i 18 e i 24 anni. […]

