INTERVENTO DI ERNIA PER NETANYAHU, INTERIM A LEVIN

(ANSA) - Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un intervento chirurgico all'ernia. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano. L'intervento avverrà in anestesia generale, e il ministro della Giustizia Yariv Levin assumerà la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione.

I CRITICI DI NETANYAHU SI MOBILITANO IN ISRAELE

Traduzione dell’articolo di Barak Ravid per www.axios.com

Decine di migliaia di israeliani hanno manifestato sabato sera davanti al quartier generale dell'esercito a Tel Aviv, nella più grande protesta contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre.

Durante la manifestazione, circa 20 famiglie di ostaggi hanno chiesto a Netanyahu di dimettersi. Secondo loro, per motivi politici, non sta spingendo abbastanza per un accordo con Hamas.

Perché è importante: Le proteste, che molti osservatori politici pensavano sarebbero avvenute mesi fa, potrebbero rappresentare un punto di svolta per l'opinione pubblica israeliana.

Il quadro generale: Netanyahu e il suo governo hanno affrontato solo proteste limitate in patria negli ultimi cinque mesi, rispetto alle dimostrazioni di massa prima della guerra.

La stragrande maggioranza degli israeliani ha ritenuto che le manifestazioni politiche non fossero appropriate mentre centinaia di migliaia di soldati israeliani, molti dei quali riservisti, combattevano a Gaza o erano in stato di massima allerta lungo i confini di Israele.

L'esplosione di sabato è stata guidata da tre gruppi chiave, tutti convinti che le decisioni di Netanyahu siano guidate principalmente dalla sopravvivenza politica:

Le famiglie degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza

2.Il movimento di protesta anti-Netanyahu, che era molto attivo prima della guerra e ora sta riemergendo.

3.Molti israeliani arrabbiati con Netanyahu per i tentativi di aggirare la sentenza della Corte Suprema israeliana, che giovedì ha stabilito che gli ultraortodossi non possono più essere esentati dal servizio militare.

Dietro le quinte: Netanyahu ha respinto le richieste del direttore del Mossad e di altri negoziatori israeliani di concedere loro un maggiore margine di manovra per ottenere un accordo sugli ostaggi con i rapitori di Hamas.

Anche diversi membri del gabinetto di guerra israeliano hanno spinto Netanyahu a mostrare maggiore flessibilità. Ma lui li ha accusati di essere morbidi e di non sapere come negoziare con Hamas.

Durante la riunione del gabinetto di sicurezza di giovedì, la maggior parte dei ministri dello stesso partito di Netanyahu ha affermato che è necessario fare più compromessi per ottenere un accordo. Netanyahu ha respinto le loro proposte.

Tra le righe: Uno sviluppo che ha contribuito a ribaltare la situazione è stata un'intervista del New York Times a una donna rapita da casa sua il 7 ottobre e rilasciata lo scorso novembre.

Amit Soussana ha raccontato al Times, in un articolo pubblicato martedì, di essere stata aggredita sessualmente sotto la minaccia delle armi da un militante di Hamas che la sorvegliava mentre era prigioniera a Gaza.

Due giorni dopo, un'altra donna ostaggio, Moran Stela Yanai, ha rivelato in un'intervista al programma televisivo investigativo più seguito in Israele, "Uvda", di essere stata molestata dai suoi rapitori maschi. Yanai ha scioccato molti israeliani quando ha detto che nemmeno un ministro del governo le ha fatto visita o l'ha chiamata dopo il suo rilascio.

Situazione attuale: Netanyahu e il suo governo erano molto impopolari già prima del 7 ottobre. La sua riforma della giustizia ha creato una crisi politica, economica e di sicurezza senza precedenti.

Ma l'attacco di Hamas - il peggior massacro di ebrei dopo l'Olocausto - ha eroso ancora di più la situazione politica di Netanyahu. Sebbene la maggioranza degli israeliani sostenga la guerra, recenti sondaggi mostrano che essi vogliono che Netanyahu si dimetta e chieda nuove elezioni una volta che la guerra sarà terminata.

Diversi sondaggi nelle ultime settimane hanno mostrato che se le elezioni si tenessero oggi, la coalizione di Netanyahu - che oggi ha 64 seggi - ne otterrebbe solo 45, con il partito Likud che perderebbe circa 15 seggi.

Sebbene la pressione politica interna su Netanyahu stia crescendo, lui non è in bilico e il suo governo non è sotto la minaccia imminente di crollare.

Il principale rivale politico di Netanyahu - Benny Gantz, che si è unito al governo d'emergenza pochi giorni dopo il 7 ottobre - non sembra destinato a lasciare l’esecutivo a breve. Anche se Gantz se ne andasse, Netanyahu avrebbe ancora 64 membri della sua coalizione alla Knesset, compresi i suoi partner ultraortodossi e della destra radicale.

Anche se le proteste dell'opinione pubblica dovessero aumentare, non è detto che questo porterebbe al crollo della coalizione.

Cosa succederà: Domenica, le famiglie degli ostaggi e diversi gruppi della società civile terranno una manifestazione davanti alla Knesset e chiederanno elezioni immediate.

