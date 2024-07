NON ESSERE IN GRADO DI SALVARE LA SUA CANDIDATURA

NYT, 'BIDEN STA VALUTANDO SE CONTINUARE LA CORSA'

(ANSA) - Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Lo ha ammesso lo stesso presidente con un suo alleato, secondo quanto riportato dal New York Times. Biden avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare il lavoro.

Il presidente, ha riferito l'alleato di Biden al New York Times, sa che le sue prossime apparizioni, inclusa l'intervista a Abc, devono andare bene.

L'ammissione di Biden con il suo alleato è la prima indicazione che il presidente stia seriamente considerando se può riprendersi dopo la devastante performance del dibattito. Un consigliere di Biden ha messo in evidenza con il New York Times che il presidente è "ben consapevole delle difficoltà politiche che si trova ad affrontare". Biden sta contattando lentamente i leader democratici e avrebbe detto ad almeno una delle persone a lui più vicina di essere aperto alla possibilità che il suo piano di andare avanti dopo la sua performance al dibattito potrebbe non funzionare.

CASA BIANCA, ARTICOLO DEL NYT SU BIDEN ASSOLUTAMENTE FALSO

(ANSA) - L'articolo del New York Times è "assolutamente falso". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, negando di fatto che Joe Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. "E' assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto", ha scritto Bates su X.

BIDEN HA DETTO AGLI ALLEATI CHE STA VALUTANDO SE CONTINUARE A PARTECIPARE ALLA CORSA

Traduzione dell’articolo di Katie Rogers per https://www.nytimes.com/

Il Presidente Biden ha detto a un alleato chiave che sa che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere il pubblico nei prossimi giorni di essere all'altezza del compito dopo la disastrosa performance nel dibattito della scorsa settimana.

Il Presidente, che l'alleato ha sottolineato essere ancora profondamente impegnato nella lotta per la rielezione, sa che le sue prossime apparizioni in vista del fine settimana festivo - tra cui un'intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News e tappe della campagna in Pennsylvania e Wisconsin - devono andare bene.

"Sa che se avrà altri due eventi del genere, saremo in un posto diverso" entro la fine del fine settimana, ha detto l'alleato, riferendosi alla performance discontinua e poco concentrata di Biden nel dibattito. La persona ha parlato a condizione di anonimato per discutere di una situazione delicata.

La conversazione è il primo indizio reso pubblico del fatto che il presidente sta seriamente valutando se sia in grado di riprendersi dopo la devastante performance sul palco del dibattito di giovedì ad Atlanta. Le preoccupazioni sulla sua vitalità come candidato e sulla possibilità che possa ricoprire la carica di presidente per altri quattro anni sono in aumento.

Un importante consigliere di Biden, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere della situazione, ha detto che il presidente è "ben consapevole della sfida politica che deve affrontare". I funzionari della Casa Bianca non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I funzionari della campagna elettorale hanno osservato nervosamente i sondaggi, riconoscendo che i numeri negativi potrebbero alimentare la crisi. Un sondaggio della CBS News di mercoledì ha mostrato l'ex presidente Donald J. Trump in vantaggio su Biden dopo il dibattito, con un 50 percento contro il 48 percento a livello nazionale e un 51 percento contro il 48 percento negli Stati in bilico.

Biden sta lentamente raggiungendo i funzionari democratici eletti e ha in programma un incontro con i governatori democratici alla Casa Bianca per mercoledì sera. Sta anche continuando a contattare persone di cui si fida da tempo e ha detto ad almeno una persona che è aperto alla possibilità che i suoi piani per superare la sua performance nel dibattito - e riportare l'attenzione sul suo sfidante, il signor Trump - possano non funzionare.

Diversi alleati di Biden, che si è riunito con la famiglia e i consiglieri dopo il dibattito di giovedì, hanno sottolineato che il Presidente è ancora nella lotta della sua vita politica e vede questo momento come un'opportunità per tornare indietro dopo essere stato messo in minoranza, come ha fatto molte volte nel corso della sua carriera di mezzo secolo.

Ma è anche consapevole della sua battaglia in salita per convincere gli elettori, i donatori e la classe politica che la sua performance nel dibattito è stata un'anomalia.

