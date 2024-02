FERMI TUTTI! CONTE E SCHLEIN CREDONO NELLA VITTORIA DI TODDE E VOLANO A CAGLIARI - PEPPINIELLO: "UN RISULTATO STRAORDINARIO. NON ERANO TANTI QUELLI CHE IMMAGINAVANO UNA SFIDA COSÌ APERTA IN SARDEGNA. SI VA AL FOTOFINISH, IL RISULTATO È SUL FILO DI LANA E PUÒ ESSERE DECISO DA UNA MANCIATA DI VOTI…”

«Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde». Così Giuseppe Conte intercettato dall’Ansa, in partenza per Cagliari. «Non erano tanti quelli che immaginavano una sfida così aperta in Sardegna. Si va al fotofinish, il risultato è sul filo di lana e può essere deciso da una manciata di voti. Che si vinca o che si perda, però, sarà stato comunque un risultato straordinario e Alessandra Todde merita l’abbraccio di tutta la nostra comunità per il gran lavoro fatto».