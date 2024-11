FERMI TUTTI: FRATELLI D’ITALIA RIMETTE LA PISTOLA NELLA FONDINA! – DIETROFRONT DEL PARTITO DELLA MELONI CHE, DOPO LE POLEMICHE E LE IRONIE, SOSTITUISCE EMANUELE POZZOLO IN COMMISSIONE DIFESA – “IL FATTO QUOTIDIANO” AVEVA SBERTUCCIATO FRATELLI D'ITALIA PER LA NOMINA DEL DEPUTATO PISTOLERO NELLA BUFERA PER LO SPARO ALLA FESTA DI CAPODANNO. IL CAPOGRUPPO MELONIANO FOTI HA COMUNICATO LA SOSTITUZIONE DI POZZOLO CON GIANLUCA VINCI...

Antonio Fraschilla per repubblica.it

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti ha scritto stamattina al presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo per comunicare un cambio tra i componenti del partito: via Emanuele Pozzolo, il deputato al centro delle polemiche per lo sparo alla festa di Capodanno presente il sottosegretario Andrea Delmastro.

Inizialmente il partito aveva messo ai margini Pozzolo, poi sopito l'effetto delle polemiche per la vicenda di Capodanno, il deputato è stato riammesso in pieno. Così, dopo la sospensione decisa nei giorni successivi alla notizia dello sparo che ha ferito di striscio un ragazzo che era alla festa, figlio del capo sorta di Delmastro, Pozzolo era rientrato in FdI e indicato per l’organismo presieduto dal leghista Minardo.

Pozzolo è rientrato ma, a quanto pare. le tensioni nel partito sono rimaste e alcuni deputati avrebbero protestato con il capogruppo Tommaso Foti. Anche a palazzo Chigi non avrebbero gradito la scelta di far tornare Pozzolo in una commissione così delicata come quella della Difesa.

Di certo c'è che oggi Foti ha scritto a Minardo per comunicare la sostituzione di Pozzolo con il deputato Gianluca Vinci.

