PISTOLERI D'ITALIA – FRATELLI D'ITALIA HA “PERDONATO” EMANUELE POZZOLO: IL PARLAMENTARE DI FDI, ANCORA SOTTO PROCESSO PER PORTO ABUSIVO D'ARMI PER IL COLPO ESPLOSO LO SCORSO CAPODANNO, È STATO NOMINATO MEMBRO DELLA COMMISSIONE DIFESA – IN EFFETTI, CON LE ARMI POZZOLO HA DIMOSTRATO DI AVERE UNA CERTA FAMILIARITA’…

IL PISTOLERO POZZOLO FA LE LEGGI SULLE ARMI

L. Giar. per “il Fatto quotidiano”

Finalmente un politico che conosce bene ciò di cui si occupa. Fratelli d’Italia ha appena comunicato alla presidenza della Camera che Emanuele Pozzolo entrerà a far parte della commissione Difesa della Camera e la notizia non può che rallegrarci per almeno un paio di motivi.

Il primo è sapere che queste poche righe raggiungono l’onorevole trovandolo in splendida forma, per nulla scalfito dalla sospensione dal gruppo di FdI e dal processo di fronte ai probiviri provocato dalla notte di delirio a Capodanno, quella in cui Pozzolo si presentò con una pistola carica da cui partì il colpo che ferì un giovane.

La sospensione tra poco compie un anno, ma evidentemente il partito si è accorto che non può fare a meno di Pozzolo. Tanto è vero che ha deciso di valorizzare le sue competenze spedendolo nella suddetta commissione Difesa, dove finalmente potrà destreggiarsi tra export di pistole, leggi sul porto d’armi e quant’altro. Aveva ragione Meloni: è la destra del merito.

