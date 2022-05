COME MAI MARIO DRAGHI NON HA PROFERITO PAROLA DI FRONTE AL PIANO DI PACE PER L’UCRAINA BY DI MAIO? – “IL GIORNALE”: “LE IPOTESI PIÙ PLAUSIBILI SONO DUE: O IL DOCUMENTO ERA CONSIDERATO ANCORA IN FASE EMBRIONALE OPPURE DRAGHI NON HA GRADITO LA FUGA DI NOTIZIE" - "IN MOLTI SONO CONVINTI CHE DI MAIO ABBIA VOLUTO ACCELERARE ANCHE PER CERCARE DI RINCORRERE GIUSEPPE CONTE, CHE DA QUALCHE SETTIMANA HA DECISO PER LA SVOLTA PACIFISTA..."