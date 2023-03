DAGONEWS - A BRUXELLES SONO TERRORIZZATI ALL’IDEA CHE ALLA CASA BIANCA ARRIVI UN PRESIDENTE CONTRARIO ALLA GUERRA IN UCRAINA - SE WASHINGTON SMETTE DI POMPARE DOLLARI IN DIFESA DI KIEV, L’EUROPA SI RITROVA CON IL CERINO IN MANO, INCAPACE DI AIUTARE ZELENSKY E CON UN VICINO RUSSO ORMAI OSTILE E AGGRESSIVO - UN REPENTINO CAMBIO DI STRATEGIA AMERICANO NON E’ IRREALE: S'E' GIA’ REALIZZATO IN AFGHANISTAN - GLI USA HANNO MOLLATO DONNE E BAMBINI AI TALEBANI DOPO VENTI ANNI DI PRESENZA MILITARE…