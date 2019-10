GIANNI, NUN TE BUTTÀ GIÙ - PITTELLA E IL CASO MIFSUD: “È UNA STORIA PIÙ GRANDE DI ME, UNA STORIA MAIUSCOLA E IO SONO UNA NULLITÀ” - “CONFERMO DI AVER PRESENTATO A MIFSUD LA SIGNORA MANGIANTE, MA COME PUÒ ACCADERE IN TANTE OCCASIONI CONVIVIALI” - “NON MI HA SFIORATO L’IPOTESI CHE POTESSE ESSERE UNA SPIA. PER QUANTO NE SO POTREBBE ESSERE MORTO” - QUELLA FOTO CHE LI RITRAE INSIEME A UN EVENTO DEI GIOVANI DEMOCRATICI…