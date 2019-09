FERMI TUTTI: PICCOLO È BELLO (SE GRANDE VUOL DIRE CHE PERDI IL LAVORO) - ALESSANDRO PROFUMO RISPONDE A RENZI CHE CHIEDE LA FUSIONE TRA LEONARDO E FINCANTIERI: ''METTERE INSIEME MOLTEPLICI SETTORI DI ATTIVITÀ IN ALCUNI CASI PUÒ DIVENTARE UN LIMITE, PERCHÉ GIÀ OGGI VENIAMO CRITICATI PER ESSERE TROPPO DIVERSIFICATI'' - ALLA PRESENTAZIONE DEL 1000° AW139 C'ERANO BERLUSCONI, BUFFAGNI, TOFALO, GIORGETTI E RISPUNTA PURE GIUSEPPE ORSI

Da www.ilsole24ore.com

giuseppe orsi

«Io penso sia estremamente importante essere grandi nei verticali. Ovvero, essere grandi negli elicotteri, nell’elettronica per la difesa o nei velivoli per la formazione di piloti come facciamo noi», dichiara l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dell’evento di Leonardo per celebrare la consegna del millesimo elicottero Aw139, in corso a Vergiate, commentando l’idea rilanciata dall’ex premier Matteo Renzi su una possibile aggregazione tra Leonardo e Fincantieri.

«Io penso che mettere insieme molteplici settori di attività in alcuni casi può diventare un limite, perché già oggi veniamo criticati per essere troppo diversificati», ha aggiunto. Del resto, secondo Profumo, un’azienda più semplice viene capita meglio anche dagli investitori e dunque dal mercato: «Gli investitori sono importanti, anche il Tesoro è un nostro grande azionista. Certamente un’azienda focalizzata, grande negli specifici settori in cui è, viene capita meglio», ha detto.

buffagni giorgetti

Quanto alla sua conferma al vertice dell’azienda metalmeccanica di Stato, «è una cosa che ovviamente non dipende da me. Penso che la cosa che devo fare è lavorare bene per la mia azienda, poi vedremo». Il dossier delle nomine ai vertici delle partecipate pubbliche dovrebbe diventare caldo nella prossima primavera, fosse favorevole a una conferma nel proprio incarico.

L’AW139 è il programma elicotteristico più importante degli ultimi 15 anni a livello internazionale, in grado inoltre di stabilire un record di produzione nel panorama dell'industria aeronautica della Repubblica italiana. La millesima macchina di questo modello, destinata alla Guardia di Finanza, è stata consegna al proprio cliente durante una celebrazione ufficiale. Il velivolo vanta oggi ordini per oltre 1.100 unità da più di 280 clienti di oltre 70 paesi di tutti i continenti. Il prodotto ha mostrato livelli di affidabilità e operatività straordinari con quasi 2,5 milioni di ore di volo registrate da quando, a inizio 2004, avvenne la prima consegna.

angelo tofalo silvio berlusconi giancarlo giorgetti alessandro profumo aw139 agustawestland buffagni alessandro profumo