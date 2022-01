13 gen 2022 13:13

FERMI TUTTI, "L'OPERAZIONE SCOIATTOLO" È SBARCATA SUI QUOTIDIANI: SILVIO BERLUSCONI CAMPEGGIA IN UNA PAGINA A PAGAMENTO DEL SUO "GIORNALE" PER TIRARSI LA VOLATA AL QUIRINALE, CON FOTONA DI 30 ANNI FA ED ELOGI SPERTICATI FIRMATI "FORZA SENIORES", IL GRUPPO "OVER" DEL PARTITO: "UNA PERSONA BUONA E GENEROSA, AMICO DI TUTTI E NEMICO DI NESSUNO, L'ULTIMO PREMIER ELETTO DEMOCRATICAMENTE, L'EROE DELLA LIBERTÀ" (OK, CI AVETE CONVINTO) - TWEET: "PAGINA DA COLLEZIONE", "QUI C'È DEL GENIO"...