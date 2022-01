FERMI TUTTI! - SALVINI SFODERA IL COLPO DI SCENA E DOPO L'INCONTRO CON LETTA SVELA L'IDENTIKIT DEL PROBABILE NUOVO PRESIDENTE: "STO LAVORANDO AFFINCHÉ SI POSSA AVERE AL QUIRINALE UNA DONNA PRESIDENTE IN GAMBA" - IL RIFERIMENTO POTREBBE ESSERE A ELISABETTA BELLONI, OGGI AL VERTICE DEI SERVIZI SEGRETI...

matteo salvini vota elezione presidente della repubblica

Ore 19.15 - Salvini: «Lavoro per avere una donna in gamba come presidente»

«Sto lavorando affinché si possa avere come presidente una donna presidente in gamba». Lo ha detto Matteo Salvini incrociando i giornalisti fuori da Montecitorio. Salvini non fa nomi, ma il riferimento potrebbe essere a Elisabetta Belloni, oggi al vertice dei servizi segreti.

