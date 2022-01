FERMI TUTTI: È TORNATO LUCA MORISI – IL CREATORE DELLA “BESTIA” È RISPUNTATO OGGI POMERIGGIO NELLA RISERVATISSIMA CHAT INTERNA “INFO-SALVINI LEGA”. IL MESSAGGIO È STATO SUBITO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È PARTITO IL TAM-TAM TRA I PARLAMENTARI DEL CARROCCIO – NESSUNO AVEVA SUE NOTIZIE DA QUANDO ERA STATO COINVOLTO (E POI ARCHIVIATO) PER LA NOTTE A BASE DI COCAINA CON DUE ESCORT RUMENI. POI SALVINI AVEVA APERTO A UN SUO RIENTRO. È FORSE TORNATO A GUIDARE LA COMUNICAZIONE LEGHISTA PER IL VOTO SUL QUIRINALE?

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

IL MESSAGGIO DI LUCA MORISI SULLA CHAT LEGHISTA

Luca Morisi è tornato? Se lo chiedono nella Lega in queste ore. Il creatore della Bestia salviniana ha scritto poco fa nella chat interna e molto riservata "Info-Salvini Lega" e subito si è scatenato il tam tam in Trasatlantico.

Poi Morisi ha cancellato il messaggio, lasciando però l'impronta. La posizione giudiziaria di Morisi stata archiviata dalla procura di Verona, dopo la vicenda che lo vide protagonista la scorsa estate.

luca morisi

Una notte a base di cocaina con due ragazzi rumeni contattati in chat. Salvini, lo scorso Natale, aveva detto di essere pronto ad accoglierlo a braccia aperte. "Appena lui lo vorrà, potrà tornare".

A Roma i parlamentari del Carroccio non lo vedono da tempo. Ma nessuno si sente di escludere che Morisi possa essere risalito sulla tolda di comando della propaganda salviniana proprio ora. Nel momento in cui si decide il destino politico del Capitano con l'elezione del presidente della Repubblica.

petre rupa solomon dimitru

Sarà così? Dai vertici della Lega nei giorni scorsi smentivano. Oggi una piccola novità: il messaggio in chat. Poi eliminato, ma segno che Morisi ancora fa parte del gruppo dove passano le informazioni interne del Carroccio da sparare sui social network. Quanto basta per alimentare le congetture dei leghisti in queste ore in cui la comunicazione gioca un ruolo fondamentale.

luca morisi e matteo salvini MEME SUL CASO MORISI BY CARLI matteo salvini e luca morisi 4 luca morisi MEME SUL CASO MORISI BY CARLI MEME SUL CASO MORISI BY CARLI CASA DI LUCA MORISI ESCORT ROMENO CHE HA PASSATO LA NOTTE CON LUCA MORISI MATTEO SALVINI E LUCA MORISI