28 dic 2020 16:57

FERMI TUTTI! TRUMP DENUNCIA LE RIVISTE DI MODA STATUNITENSI PER NON AVER OFFERTO A MELANIA UN SOLO SERVIZIO DI COPERTINA MENTRE ERA IN CARICA - QUESTI "SNOB ELITARI" HANNO SNOBBATO LA "FIRST LADY PIÙ ELEGANTE DELLA STORIA AMERICANA" - I FAN DI TRUMP HANNO DA TEMPO NOTATO E LAMENTATO CHE MICHELLE OBAMA, NEI SUOI DUE MANDATI COME FIRST LADY, HA AVUTO 12 COPERTINE DI RIVISTE, COMPRESE TRE COPERTINE DI “VOGUE”