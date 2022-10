FERMI TUTTI! NEL VANILOQUIO PRO-PUTIN DI BERLUSCONI, C’ERANO ANCHE COSE VERE. E LO CERTIFICA MARCO TRAVAGLIO: “SOLO ORA IL PD SI STRACCIA LE VESTI, ANCHE PER LE COSE VERE DETTE DAL FUORI DI TESTA NEL FUORIONDA SUI RISCHI MORTALI CHE CI FA CORRERE LA NATO E SUGLI OTTO ANNI DI MASSACRI UCRAINI IN DONBASS…”

TRAVAGLIO BERLUSCONI

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

[…] È dal 2001 che B. è il compare preferito di Putin. E da allora non ha fatto altro che lodarlo come uomo di pace, farci bisbocce nelle sue ville e nelle di lui dacie e asservirci vieppiù al gas russo: prima, durante e dopo l'assassinio Politkovskaja, l'invasione della Crimea, le mattanze in Cecenia, in Siria e in Ucraina.

STRETTA DI MANO TRA TRAVAGLIO E BERLUSCONI jpeg

Il tutto fra gli applausi della stampa di destra e nell'indifferenza di quella "indipendente" (per non parlare di Rep che pubblicava le veline a pagamento del Cremlino nell'inserto Russia Today). Anche il Pd, che ora cade dal pero e si straccia le vesti (anche per le cose vere dette dal fuori di testa nel fuorionda sui rischi mortali che ci fa correre la Nato e sugli otto anni di massacri ucraini in Donbass), era molto distratto: infatti con B. governò tre volte (Monti 2011, Letta 2014, Draghi 2021). Ad agosto, mentre cacciava Conte dal campo largo per lesa draghità e filoputinismo, Letta disse che invece "con Forza Italia abbiamo lavorato bene". […]