DAGOREPORT

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN AL G7

All’appello di Ursula von der Leyen solo tre dei 27 paesi dell’Unione Europea non hanno comunicato i nomi dei commissari prescelti. Tra i tre paesi, non poteva non brillare l’Italia dei Meloni. La proposta ricevuta da Ursula di un commissario con deleghe al Bilancio e Pnrr ha fatto rovesciare lo stomaco alla Underdog della Garbatella.

Si tratta di una delega di secondo piano, specificatamente contabile di verifica su bilanci e Pnrr degli altri paesi, che non incide sull’economia come quella ottenuta da Paolo Gentiloni. Da par suo, la tosta Ursula ha risposte picche alla richiesta di Palazzo Chigi di un commissario “pesante” con deleghe all’Industria e Mercato Interno.

matteo salvini e marine le pen a bruxelles dopo le europee 2024

La Meloni ha tempo di tergiversare fino al 31 agosto, ma ormai a Bruxelles fanno spallucce: sono abituati al caso Meloni e non si fanno più abbindolare dalle sue smorfie con ridarella da attrice di borgata e dagli occhioni rovesciati alla Carlo Verdone. E l’euro-burocrazia non nasconde più la voglia di resa dei conti nei confronti dell’unico governo UE che non ha ratificato il Mes. E sbagliano i Giorgetti a Roma convinti di poter riconfigurare il nuovo Patto di Stabilità agganciandosi alla Francia, colpita da procedura d’infrazione al pari dell’Italia.

Intanto, Parigi ha un debito pubblico nettamente inferiore a quello “mostruoso” italiano - idem per lo spread. Secondo: Emmanuel Macron se ne fotte di un governo che presenta al suo interno un Salvini succube di Marine Le Pen. E poi il presidente francese ha altro per la testa: dar vita a un nuovo governo.

EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI DURANTE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Amorale della fava: l’ex “Regina della destra europea” dovrà ingoiare un bel po’ di polvere e per ripicca quasi sicuramente lascerà al suo dicastero di Roma l'onere di sbrogliare il caos Pnrr in grave ritardo quel Raffaele Fitto tanto caro a Ursula per i suoi modi da buon democristiano - vedi come ha risolto la questione balneari, facendo incazzare metà governo.

STRAGED THINGS - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA GIORGIA MELONI - ANTONIO SCURATI - MEME BY EDOARDO BARALDI IL 25 APRILE DI GIORGIA MELONI E IGNAZIO LA RUSSA - MEME BY OSHO la censura di giorgia meloni meme by 50 sfumature di cattiveria adesso censura meme by 50 sfumature di cattiveria CONFERENZE - MEME BY EMILIANO CARLI GIORGIA MELONI E ANGELA CARINI - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

giorgia meloni ursula von der leyen kiev EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI DURANTE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 ursula von der leyen stefano bonaccini raffaele fitto meloni macron giorgia meloni raffaele fitto raffaele fitto giorgia meloni vito bardi raffaele fitto giorgia meloni antonio tajani raffaele fitto giorgia meloni raffaele fitto ursula von der leyen salvini le pen