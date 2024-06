24 giu 2024 13:20

FERROVIE E RAI: SALVINI TENTA DI CONTARE QUALCOSA – LA LEGA RECLAMA IL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE DELLA TV PUBBLICA: SFUMATA L’IPOTESI CIANNAMEA, IN PISTA CI SONO IL “NORDISTA” ALESSANDRO CASARIN E IL REDIVIVO ANTONIO MARANO. MA L’AD IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI, SI OPPONE – TAJANI RECLAMA LA PRESIDENZA DI FS PER IL COMPAESANO GIANFRANCO BATTISTI (DA FIUGGI), MA LA POLTRONA È GIÀ STATA PRENOTATA DA FDI. IL FUTURO AD, IL MELONIANO DONNARUMMA, FATTO FUORI DA SALVINI NELLA CORSA PER ENEL, ORA È CONSIDERATO IN QUOTA LEGA...