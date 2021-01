LE FIAMME GIALLE SMENTISCONO GIANNINI: “LE NOTIZIE SUL PRESUNTO COINVOLGIMENTO DI GENERALI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ATTIVITÀ VOLTE AD AMPLIARE LA MAGGIORANZA DI GOVERNO SONO PRIVE DI OGNI FONDAMENTO. NESSUN GENERALE HA POSTO IN ESSERE ATTIVITÀ DI TAL GENERE”

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Le notizie riportate su alcuni quotidiani, circa il presunto coinvolgimento di Generali della Guardia di Finanza in attività volte ad ampliare la maggioranza di governo sono prive di ogni fondamento". Lo afferma in una nota la stessa Gdf, sottolineando che "al riguardo, il Comandante Generale, Giuseppe Zafarana, ha informato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri che nessun Generale in servizio nel Corpo ha posto in essere attività di tal genere. Il Ministro Gualtieri ha ringraziato il Generale Zafarana, ribadendo la fiducia nell'operato della Guardia di Finanza".

