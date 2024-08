FIATO ALLE TRUMP! - L'EX PRESIDENTE AMERICANO SEMBRA ESSERE ANDATO FUORI GIRI: IN UNA SOLA GIORNATA HA CONDIVISO SUI SOCIAL L'ACCUSA CONTRO KAMALA HARRIS DI AVER FATTO CARRIERA FACENDO FAVORI SESSUALI, HA ACCUSATO I DEMOCRATICI DI AVER CANDIDATO LA VICEPRESIDENTE CON UN "COLPO DI STATO" - NON PAGO HA PUBBLICATO L’IMMAGINE DI BIDEN, BILL GATES, ANTHONY FAUCI E NANCY PELOSI IN DIVISA ARANCIONE DA CARCERATI E INVOCATO IL TRIBUNALE MILITARE PER OBAMA - LO SCAZZO TRA TRUMP E L'ESERCITO PER AVER FATTO CAMPAGNA ELETTORALE NEL CIMITERO DI ARLINGTON

1-COMPLOTTISMO, BUGIE E OFFESE ONLINE: LE FOLLI 24 ORE DI TRUMP

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “La Repubblica”

POST COMPLOTTARO DI DONALD TRUMP

Ha rilanciato il post di un follower che accusava Kamala Harris di aver fatto carriera attraverso prestazioni sessuali. Accusato i democratici di aver candidato la vicepresidente con un colpo di Stato.

Pubblicato l’immagine di Joe Biden, Bill Gates, Anthony Fauci, Nancy Pelosi in divisa arancione da carcerati, invocato il tribunale militare per Barack Obama, postato il messaggio di un sostenitore che chiedeva di arrestare i membri della commissione del Congresso, a maggioranza dem, che aveva avviato l’inchiesta sull’insurrezione del 6 gennaio 2021, sdoganato le teorie cospirazioniste di Qanon, offerto ai sostenitori brandelli del vestito indossato durante il dibattito tv con Biden.

DONALD DUMP MEME

E pubblicato immagini legate alla sua controversa partecipazione, due giorni prima, al cimitero nazionale di Arlington (dove sono vietate riprese e fotografie a uso elettorale), per l’anniversario della scomparsa dei tredici soldati americani morti durante l’attentato all’aeroporto di Kabul nel 2021.

E tutto questo, Donald Trump lo ha messo insieme non in un mese, ma in poco più di una giornata. A meno di settanta giorni dalle elezioni presidenziali, il tycoon ha passato tutta la mattina di mercoledì postando in modo compulsivo sulla sua piattaforma social, Truth. […]

2-TRUMP, POLEMICA CON L’ESERCITO HARRIS: UN REPUBBLICANO IN SQUADRA

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«I miei valori non sono cambiati». Così la vicepresidente Kamala Harris ha risposto in un’intervista con Cnn — la prima da quando è la candidata democratica alla Casa Bianca — alla domanda sul perché le sue posizioni siano cambiate su questioni che vanno dal fracking (la fratturazione idraulica per l’estrazione di idrocarburi dal sottosuolo) all’immigrazione.

elon musk e donald trump soldati meme

[…] Harris — affiancata dal suo vice Tim Walz — ha dichiarato anche che, se eletta, nominerà un repubblicano nel suo governo, per avere «diversità di opinioni e di esperienze». Quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Trump di alcune settimane fa che lei sarebbe «diventata nera», dopo essersi a lungo identificata come indiana, Harris ha replicato: «È il solito vecchio copione. La prossima domanda, per favore».

kamala harris intervistata dalla cnn

Trump e molti repubblicani hanno criticato la rivale per essersi fatta accompagnare dal suo vice all’intervista. La campagna elettorale di Trump, intanto, è stata criticata dalle forze armate degli Stati Uniti per un alterco, lunedì, con una dipendente del Cimitero nazionale di Arlington che aveva cercato di impedire al suo team di fare riprese in un’area nota come Section 60, dove sono sepolti i soldati uccisi nei conflitti più recenti e dove è vietato fare campagna elettorale. L’ex presidente aveva deposto fiori in memoria dei 13 americani uccisi nel caotico ritiro dall’Afghanistan: i familiari di alcuni di quei militari, che danno la colpa a Biden, erano favorevoli alle riprese. […]

