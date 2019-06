FIATO ALLE TRUMP – DONALD NON È ANCORA ARRIVATO A LONDRA MA GIÀ HA FATTO UN SACCO DI CASINI! HA FATTO UN ENDORSEMENT A BORIS JOHNSON, CRITICATO LA MAY E INFINE SE L’È PRESA CON MEGHAN MARKLE: “NON SAPEVO FOSSE ANTIPATICA”, SALVO POI RITRATTARE TUTTO – E LA MOGLIE DI HARRY PER VENDICARSI MANCHERÀ AL PRANZO REALE CON IL PUZZONE. SCUSA UFFICIALE: È IN MATERNITÀ – PER L'OCCASIONE SUI CIELI DELLA CAPITALE INGLESE TORNERÀ ANCHE IL PUPAZZO GONFIABILE "TRUMP BABY"

Alessandra Rizzo per “la Stampa”

donald trump

Non ha ancora messo piede a Londra ma l' arrivo di Donald Trump, atteso domani per una visita di Stato in pompa magna, già crea polemiche: il presidente Usa è entrato a gamba tesa nella corsa alla successione di Theresa May («Boris Johnson sarebbe eccellente», ha detto al Sun); ha criticato la premier uscente, con cui dovrà tenere un incontro («Nei negoziati per la Brexit ha fatto un pasticcio»); e riservato parole non proprio gentili per Meghan Markle, la moglie americana e femminista del Principe Harry, che nel passato lo aveva criticato («Non sapevo fosse antipatica», ma poi ha aggiunto che da principessa «farà benissimo»).

Una volta a Londra, Trump sarà accolto da un cerimoniale elaborato che culminerà con un banchetto nella Sala da Ballo di Buckingham Palace, 500 ospiti e la regina Elisabetta a fare gli onori di casa. Ma ad attenderlo ci saranno anche migliaia di manifestanti per protestare contro le sue politiche su clima e immigrazione.

meghan markle

Per Londra, la visita di Trump è un grattacapo diplomatico: il presidente è poco amato nella capitale britannica, dove cittadini e molti politici ne disprezzano le idee e lo stile, a cominciare dal sindaco, il laburista Sadiq Khan. Ma ai tempi della Brexit, il Regno Unito deve preservare la «special relationship» con gli Usa e sperare in un accordo commerciale il più tempestivo e ampio possibile. «Un' opportunità per rafforzare una già stretta collaborazione», ha detto Downing Street.

Al presidente è stata riservata una visita di Stato a tutti gli effetti (al contrario di quella dello scorso anno), ma non l' onore di parlare ai Comuni. Il cordone di sicurezza intorno a Trump, che prevede 10 mila poliziotti e strade chiuse, impedirà al presidente di vedere le manifestazioni anche solo da lontano. I leader dell' opposizione, il laburista Corbyn e il liberaldemocratico Cable, hanno rifiutato l' invito al banchetto.

donald trump nega di aver detto che meghan markle e' nasty

Farage escluso

Resta il dubbio se incontrerà privatamente Johnson, probabile futuro premier, e il leader nazionalista Nigel Farage, i gemelli diversi della Brexit che Trump nei giorni scorso aveva definito «amici» e «brave persone». Farage ha accusato Downing Street di volerlo tenere lontano da Trump (è il presidente a scegliere chi incontrare, ha replicatoil governo britannico).

il pallone trump su londra

L"Air Force One atterrerà a Londra domani mattina. L' intera giornata di Donald e Melania sarà dedicata ad incontri con la famiglia reale, ma Meghan, che aveva definito Trump «misogino», mancherà al pranzo (la scusa ufficiale: è in maternità dopo la nascita del piccolo Archie). Il banchetto serale è stato pianificato nei minimi dettagli, e sarà la stessa regina a ispezionare la sala poche ore prima dell' evento, almeno secondo il Daily Mail: sei bicchieri per ciascun posto a tavola, piatti rigorosamente a distanza di 45 centimetri l' uno dall' altro, dress code per gli invitati: tiara e frac.

donald trump theresa may

Martedì sarà dedicata agli incontri politici e finanziari, incluso un colloquio con May, uno degli ultimi impegni ufficiali per la premier prima delle dimissioni il 7 giugno. In agenda dossier internazionali come Iran e Huawei, il gigante delle telecomunicazioni cinese cui l' amministrazione Usa ha dichiarato guerra.

trump baby gonfiabile 3

È anche il giorno in cui trentamila manifestanti sono attesi a Trafalgar Square: si preparano a far volare nel cielo ancora una volta un enorme pupazzo gonfiabile di un Trump bebè. Mercoledì la coppia presidenziale sarà a Portsmouth per l' anniversario del D-Day. Trump arriva in un Paese impantanato nella Brexit e nel pieno della più grave crisi politica e istituzionale dal dopoguerra. La sua visita non potrà che acuire le tensioni.

trump baby gonfiabile 18 trump baby gonfiabile 17 trump baby gonfiabile 15 trump baby gonfiabile 14 trump baby gonfiabile 13 trump baby gonfiabile 12 trump baby gonfiabile 16

donald trump theresa may trump baby gonfiabile 27 trump baby gonfiabile 26 trump baby gonfiabile 28 trump baby gonfiabile 29 trump baby gonfiabile 19 trump baby gonfiabile 2 trump baby gonfiabile 20 trump baby gonfiabile 21 trump baby gonfiabile 22 trump baby gonfiabile 23 donald trump theresa may