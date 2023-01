A MELO’ FACCE TROMBA’ IN PACE! – IL VICEMINISTRO DI FRATELLI D’ITALIA, EDMONDO CIRIELLI, HA PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE CHE PREVEDE IL CARCERE PER TUTTI QUELLI CHE VERRANNO BECCATI MENTRE SI "DIVERTONO" CON UNA PROSTITUTA APPARTATI IN MACCHINA – NELLO STESSO ATTO È PREVISTO IL CARCERE ANCHE PER COLORO CHE GIRANO A PETTO NUDO PER LE VIE DELLE CITTÀ – FONTI DELLA MAGGIORANZA SMENTISCONO: “IL TEMA NON È IN AGENDA”