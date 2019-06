24 giu 2019 18:04

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: TRA POCO QUEL PARAGURU DI "DIBBA" PARTE PER LE VACANZE IN INDIA – LO CONFERMA IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI MANLIO DI STEFANO, GRANDE AMICO DEL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD”: “CI ANDRÀ ORA, A FINE GIUGNO, PARTIRÀ A BREVE. CI SIAMO SENTITI L’ALTRO IERI” – “ALESSANDRO E' UN PO’ PIDOCCHIO E TACCAGNO, NON MI REGALA MAI UN SUO LIBRO…” (GLI E' ANDATA BENE...)