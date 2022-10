SI FA PRESTO A DIRE: "TAGLIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA PER RIDURRE LE BOLLETTE". LA COPERTA E' CORTA, LA MISERIA IN AUMENTO – L'OBIETTIVO DI FDI È LASCIARE L'ASSEGNO SOLO A CHI E’ INABILE AL LAVORO E PORTARE COSÌ LA SPESA PER LO STATO DAI 9 MILIARDI DI EURO ALLA META' – PER IL 50% DEI PERCETTORI IN ETÀ LAVORATIVA BISOGNERA' TROVARE UN IMPIEGO, MA I TEMPI PER UNA RIFORMA SERIA NON SONO BREVI. E NEL FRATTEMPO COME CAMPANO? CONTE AVEVA EVOCATO UNO SCENARIO DA “GUERRA CIVILE”