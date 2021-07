Da “Oggi”

maria elena boschi prende il sole

Il rubino a forma di cuore che da qualche tempo campeggia sull'anulare sinistro di Maria Elena Boschi (alimentando le voci di progetti importanti) in queste foto non c'è. Ma basta dare un'occhiata a tutto il resto per avere conferma che tra l'ex ministra e deputata di Italia Viva e il suo compagno, l'attore e dentista Giulio Berruti, tutto va in quella direzione e a gonfie vele. Anzi, per la precisione, a motore...

maria elena boschi con giulio berruti 5

NON STACCA MAI, NÉ DA LUI NE DAL LAVORO

Approfittando di qualche giorno libero, la Boschi e Berruti sono planati nelle acque dell'Isola di Ponza, in provincia di Latina (meta di vacanze mordi-e-fuggi per chi gravita su Roma), per raggiungere in barca alcuni amici. Un bagno, un po' di relax al sole per curare la tintarella, due coccole. E persino una scaramuccia d'amore, con Giulio che tenta un abbraccio e Maria Elena che lo respinge, essendosi forse accorta del paparazzo, chi lo sa.

maria elena boschi con giulio berruti 1

Con loro, in barca e nelle barche ormeggiate accanto, qualche amico e molti colleghi di partito di Maria Elena, dal deputato fedelissimo Luciano Nobili al senatore Francesco Bonifazi, avvocato fiorentino. Entrambi sono amici di lungo corso dell’ex ministra, ma con Bonifazi il rapporto e assai piu solido: nel suo studio legale la neoavvocata Boschi inizio a lavorare e nel suo studio legale ha ricominciato a lavorare nel 2018, quando e tornata a essere una “deputata semplice”.

boschi con berruti e bonifazi

Tra i due si registra anche un antico flirt, presto diventato solida amicizia e alleanza politica. Bonifazi faceva parte del cosi detto Giglio Magico, la cerchia di fedelissimi di Matteo Renzi all’apice del consenso e del successo politico. Le sorti e il potere sono cambiati, ma l’amicizia resta. Anche in barca...

maria elena boschi con giulio berruti 4 maria elena boschi con giulio berruti 3 maria elena boschi con giulio berruti 6 maria elena boschi con giulio berruti 2