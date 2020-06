E ALLA FINE ARRIVA GRILLO – BEPPE-MAO SI ACCORGE DI ESSERE L’UNICO A NON AVER PARLATO SULLA STORIA DEI SOLDI DAL VENEZUELA AL M5S! RIMEDIA OSPITANDO UN ARTICOLO DELL’AMBASCIATORE TORQUATO CARDILLI INTITOLATO “L’OMBRA DEL GRANDE FRATELLO SULLO SCOOP SPAGNOLO” – “NOTIZIA FALSA, QUAL È LO SCOPO DI FARLA USCIRE MENTRE IL GOVERNO ITALIANO È IMPEGNATO A USCIRE DA UNA CRISI SPAVENTOSA?”

IL DOCUMENTO SUI SOLDI DEL VENEZUELA AL MOVIMENTO CINQUESTELLE

Dopo le polemiche degli esponenti grillini e la denuncia alla procura di Milano del fondatore di Rosseau, Davide Casaleggio, sul presunto scandalo dei fondi venezuelani ai 5Stelle interviene il garante del Movimento, Beppe Grillo. "Lo scoop del quotidiano spangolo? Ci vedo l'ombra del grande fratello sullo scoop spagnolo. Quale è lo scopo di far uscire una notizia falsa, appositamente costruita, mentre il governo italiano è impegnato in una difficile fase di uscita da una crisi spaventosa?", domanda sul suo blog Grillo.

GIANROBERTO CASALEGGIO E BEPPE GRILLO FOTO LAPRESSE

Il commento, anzi, l'accusa, si riferisce a quanto riportato nei giorni scorsi dal giornale Abc, che ha pubblicato un documento (falso secondo i grillini) con cui i servizi segreti di Caracas hanno dato informazione di un presunto stanziamento di 3,5 milioni di euro al Movimento, fatto che risalirebbe al 2010

ARTICOLO DEL BLOG DI BEPPE GRILLO SUI SOLDI DAL VENEZUELA AL M5S

Dopo giorni di polemiche, ora Grillo punta il dito contro l'intelligence e lo fa tramite le parole dell'ambasciatore Torquato Cardilli, che in un articolo pubblicato sul blog del fondatore 5Stelle scrive: La storia ci ha insegnato che spesso i servizi segreti hanno fabbricato documenti e prove false per ingannare amici e nemici, facendoli apparire come veri. Allora - prosegue l'articolo di Cardilli - bisogna cercare di capire quale sia stato lo scopo di far uscire questa notizia falsa, appositamente costruita, mentre il Governo italiano è impegnato in una difficile fase di uscita da una crisi spaventosa, sul piano economico e sociale, causata dal coronavirus".

