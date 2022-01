“IO AL QUIRINALE? SE QUALCUNO LO PROPONE, GLI MANDO IL MIO CERTIFICATO DI NASCITA” – ECCO COME L’86ENNE SABINO CASSESE A NOVEMBRE, OSPITE DI "IN ONDA", COMMENTO’ L’IPOTESI COLLE: “LE CARICHE PUBBLICHE NON SI SOLLECITANO, NE’ SI RIFIUTANO” – INVOCO’ LA GIUNTA MILITARE PER ROMA, PARAGONO’ CONTE A ORBAN, DI SALVINI DISSE: "NON CERCA MAI DI ARTICOLARE IL SUO PENSIERO, PARLA PER SLOGAN BATTUTI E RIBATTUTI" - E SUL CSM: "LA FUNZIONE DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI DOVREBBE ESSERE TOLTA AL CSM E RIMESSA AD UN ORGANISMO TERZO" – VIDEO