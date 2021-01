UNA SCERIFFA AL PIRELLONE - L'ULTIMA NEW ENTRY IN GIUNTA È LA LEGHISTA ALESSANDRA LOCATELLI - FONTANA (ANZI, SALVINI) LE HA DATO UN SUPER ASSESSORATO: FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ. L'IDEALE PER LA LOCATELLI CHE AL COMUNE DI COMO FECE LA GUERRA A CLOCHARD, MENDICANTI, VENDITORI DI ROSE E "FINTI MUSICISTI DI STRADA", OLTRE OVVIAMENTE A MIGRANTI, ISLAMICI E ONG - QUELLA VOLTA CHE PRESENTÒ UNA MOZIONE CONTRO MATTARELLA MA POI...