ALLA FINE GIORGETTI È COSTRETTO AD AMMETTERE CHE PER LA MANOVRA IL GOVERNO È MESSO MALE: “LA REVISIONE DELL’ISTAT RENDE PIÙ DIFFICILE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA VARIAZIONE ANNUALE DEL PIL ALL’1%” – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA HA PARLATO DI UN “RAPIDO TAGLIO DEL DEFICIT” E SOSTIENE CHE L’ITALIA USCIRÀ DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE EUROPEA DAL 2027. BENE, DOVE LI TROVA 10-15 MILIARDI L’ANNO?

GIANCARLO GIORGETTI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA

Il Psb è un documento «ambizioso ma realistico», la cui «presentazione avviene in un momento con tendenze contrastanti». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il responsabile del Mef è intervenuto in audizione alla Camera sul Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 di bilancio presentato dal Governo, prima tappa verso la manovra.

Giorgetti è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. «La stabilità delle finanze pubbliche - ha sottolineato - è un elemento di grande rilevanza in questo contesto». Giorgetti ha parlato di «rapido taglio deficit», e di «Italia fuori da procedura da 2027».

Il Piano strutturale di bilancio arriva domani, mercoledì 9 ottobre, nelle Aule di Camera e Senato in vista della prossima manovra. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la maggioranza presenterà una risoluzione comune mentre l’opposizione sarà in ordine sparso e ogni gruppo (Pd, M5s, Avs, Italia viva) presenterà la propria.

[…] Per quanto riguarda la crescita, il ministro ha detto che «la recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, hanno comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024 che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell’1% per l’anno in corso. I nuovi dati trimestrali, pur avendo un probabile impatto sulla lettura finale del 2024, non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti», ha aggiunto.

