21 giu 2022 15:43

ALLA FINE HA VINTO DRAGHI – IL MINISTRO FRANCESE DEGLI AFFARI EUROPEI ANNUNCIA: “C’È CONSENSO TOTALE IN UE SULLA QUESTIONE DELLO STATUS DI PAESE CANDIDATO PER L’UCRAINA” – È UNA BATTAGLIA CHE “MARIOPIO” HA COMBATTUTO DALL’INIZIO, NONOSTANTE LO SCETTICISMO DI MACRON. IL TOYBOY DELL’ELISEO AVEVA PROPOSTO UNA COMUNITÀ POLITICA ALTERNATIVA. CHE RIMARRÀ MA SOLO IN FORMA TRANSITORIA: “NON SI TRATTA DI MEMBERSHIP IMMEDIATA, SARÀ UN PERCORSO LUNGO, ECCO PERCHÉ QUESTSA IDEA…”