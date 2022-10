31 ott 2022 16:15

ALLA FINE HA VINTO SALVINI – LA LEGA SI PRENDE NOVE SOTTOSEGRETARI E DUE VICEMINISTRI, TRA CUI EDOARDO RIXI ALLE INFRASTRUTTURE. COSÌ IL "CAPITONE" POTRÀ ANDARE IN GIRO PER L'ITALIA A FARE CAMPAGNA ELETTORALE E DESTABILIZZARE IL GOVERNO (REMEMBER CONTE?) – ISABELLA RAUTI ALLA DIFESA, VITTORIO SGARBI ALLA CULTURA – COME DAGO ANTICIPATO, IL FEDELISSIMO DELLA MELONI FAZZOLARI È SOTTOSEGRETARIO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA – IL RONZULLIANO GIUSEPPE MANGIALAVORI È RIMASTO FUORI DALLA SQUADRA DI GOVERNO