“CONTE? ORMAI FA CAMPAGNA PER IL PD” – L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) VISTA LA PREVEDIBILE DISFATTA DEL M5S ALLE AMMINISTRATIVE, SI E’ MESSO A FARE IL GREGARIO DEL PD PER FAR VINCERE I CANDIDATI DEL CENTROSINISTRA AL SECONDO TURNO. I PARLAMENTARI GRILLINI SOSPETTANO CHE IL VERO PIANO DI “GIUSEPPI” SIA DI INGRAZIARSI I DEMOCRATICI PER TORNARE A PALAZZO CHIGI. E GRILLO? SILENZIOSO E IMPALPABILE IN CAMPAGNA ELETTORALE. È EVIDENTE CHE "L'ELEVATO" È PRONTO A…