17 gen 2020 08:30

FINE LE PEN MAI - MARINE PRENOTA LA CANDIDATURA PER L'ELISEO NEL 2022 E SBARRA LA STRADA ALLA NIPOTINA MARION ED EVENTUALI PRETENDENTI: ''NON HO NESSUN DUBBIO'' - SE UN TEMPO IL SUO PARTITO ERA IL PARIA DELLA POLITICA FRANCESE, ORA VUOLE FARE LA FEDERATRICE DELLA DESTRA ANTI-MACRONIANA, VISTO CHE I REPUBBLICANI SONO IN DISARMO: ''RIUNIRE TUTTI I FRANCESI DA QUALUNQUE PARTE VENGANO, UN PROGETTO DI ALTERNANZA PER RIMETTERE IN PIEDI IL PAESE"