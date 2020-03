FINE LE PEN MAI - SBUCA L'ENNESIMA EREDE DEL CLAN, MARIE-CAROLINE, CHE UN TEMPO ERA L'EREDE DESIGNATA DI JEAN-MARIE, MA 20 ANNI FA RUPPE CON IL PADRE PER SEGUIRE IL RIVALE, QUEL BRUNO MEGRET CHE AVEVA FONDATO UN MOVIMENTO IN DISSIDENZA DAL FRON NATIONAL. FU QUEL GESTO A CATAPULTARE LA MINORE MARINE IN PRIMA FILA. SOLO CHE NEL FRATTEMPO PURE LEI HA MANDATO A QUEL PAESE IL PATRIARCA E FATTO PACE CON LA SORELLA, CHE LA CANDIDA A CALAIS (SI VOTA DOMANI)

Anais Ginori per ''la Repubblica''

marine e marie caroline le pen

La dinastia Le Pen continua. Dopo il padre, la figlia, e la nipote, ecco che arriva Marie-Caroline Le Pen, primogenita del patriarca del Front National e sorella di Marine. Il nome della donna, sessant' anni, figura nella lista del partito a Calais, la città di frontiera sulla Manica, per le elezioni municipali previste domani e il 22 marzo. In realtà, quello di Marie- Caroline è un ritorno alle origini. Era infatti lei l' erede designata da Jean-Marie Le Pen. Cresciuta a pane e politica, è stata candidata giovanissima in diverse elezioni locali, diventando figura di spicco del partito di estrema destra a partire dalla metà degli anni Ottanta.

«È come la bicicletta, non dimentichi mai», ha ironizzato la sorella della presidente del Rassemblement National facendo campagna nei giorni scorsi. "Caro", come la chiamano in famiglia, è sparita per quasi vent' anni dopo aver deciso di seguire il rivale del padre, quel Bruno Megret che aveva fondato un movimento in dissidenza dal Front National.

marie caroline e marine le pen

Una scelta che il vecchio Le Pen non le aveva mai perdonato. Ed è così che la più giovane Marine, avvocato di formazione e meno militante della sorella maggiore, si è ritrovata improvvisamente catapultata nella linea di successione.

È stata proprio Marine qualche anno fa a siglare la pace con Marie- Caroline, facendola tornare nel partito, insieme al marito Philippe Olivier, diventato consigliere della presidente. La coppia è tra l' altro insieme nella lista alle comunali di Calais. L' altra sorella, Yann, è invece sempre rimasta defilata ma sua figlia Marion è diventata l' eterna giovane promessa della famiglia. Non sarà facile la conquista della città simbolo del dramma dell' immigrazione affacciata sulla Manica.

marine marion e marie caroline le pen

A Calais Marine ha raccolto alle presidenziali del 2017 il 52% delle preferenze ma per le comunali le cose non sembrano così scontate. Da Parigi il Rassemblement National ha mandato un capolista, Marc de Fleurian, che ha provocato una dissidenza interna. E l' attuale sindaca, Natacha Bouchart, è largamente favorita nei sondaggi. Bouchart, alla guida del comune dal 2008, vicina a Nicolas Sarkozy e dentro al partito les Républicains, ha anche ottenuto l' appoggio del movimento di Macron. Un altro personaggio della famiglia Le Pen, l' ex compagno di Marine, Louis Alliot, è invece tra i favoriti per vincere le elezioni nel comune di Perpignan.

marie caroline yann e marine le pen marie caroline le pen philippe olivier yann jany paschos jean marie marine e marie caroline le pen jean marie marie caroline yann e marine le pen