UNA NOMINA CHE FA A CAZZOTTI CON LA GIUSTIZIA - A SAN MARINO IL FOCOSO EX PUGILE MARCO NICOLINI STA PER DIVENTARE "CAPITANO REGGENTE" PER SEI MESI DEL PARLAMENTO, L'EQUIVALENTE DEL NOSTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: SOLO CHE IL 50ENNE È ABITUATO A MUOVERE LE MANI E IN PASSATO È STATO CONDANNATO PER LESIONI - IL SUO OBIETTIVO È "CAMBIARE UNA GIUSTIZIA TANTO MALEVOLA", E ORA POTRÀ FARLO PERCHÉ SARÀ AI VERTICI DEL "CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA" SANMARINESE...