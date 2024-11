ALLA FINE PURE IL MINISTRO GIULI SI E’ FATTO COMMISSARIARE (COME DAGO DIXIT) – COME NUOVO CAPO DI GABINETTO, DOPO LE DIMISSIONI DI FRANCESCO SPANO, IL PARAGURU DEL “PENSIERO SOLARE” ALESSANDRO GIULI HA SCELTO VALENTINA GEMIGNANI – SCELTA DIRETTAMENTE DA PALAZZO CHIGI, LA SIGNORA È SPOSATA CON L’EX PARLAMENTARE BASILIO CATANOSO (AN, POI FI E INFINE FDI), VICINO A GIOVANBATTISTA FAZZOLARI (CHE CON GIULI SI È SCONTRATO DURAMENTE NELLE SCORSE SETTIMANE) – LA GEMIGNANI È STATA A LUNGO VICECAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA MENTRE ERA IN CAUSA CON LO STESSO MINISTERO PER UNA MANCATA NOMINA, CON TANTO DI RICHIESTA DANNI. E ALLA FINE LA CAUSA L’HA PERSA (MA È IMPOSSIBILE SAPERE SE ABBIA RIFUSO LE SPESE LEGALI…)

La scelta del capo di Gabinetto, si sa, è questione assai delicata per un ministro, specie del governo Meloni. E lo è ancor di più per Alessandro Giuli, che sul tema stava per rimetterci la carica. A nemmeno due settimane dal caso che ha portato alle dimissioni del fedele Francesco Spano, fa discutere la scelta del ministro della Cultura di nominare Valentina Gemignani come sostituta. La nomina è avvenuta il 31 ottobre e, in sostanza, è stata imposta da Palazzo Chigi dopo la vicenda Spano, costretto a lasciare per le consulenze al marito quando era segretario generale del Maxxi di Roma, rivelate da Report.

Gemignani è stata infatti a lungo vicecapo di Gabinetto del ministero dell’Economia mentre era in causa con lo stesso ministero per una mancata nomina, con tanto di richiesta danni. La causa l’ha persa ma è impossibile sapere se abbia rifuso le spese legali.

Andiamo con ordine. Gemignani è sposata con l’ex parlamentare Basilio Catanoso (An, poi FI e infine FdI), siciliano come il braccio destro di Meloni, Giovanbattista Fazzolari, che con Giuli si è scontrato duramente nelle scorse settimane.

Nasce come segretario comunale e poi approda a Laziodisu (l’ente regionale per il diritto allo studio). È una fedelissima di Roberto Garofoli, ex sottosegretario a Palazzo Chigi con Draghi. Nel 2014 approda al Ministero dell’Economia (dove Garofoli era capo di Gabinetto di Pier Carlo Padoan) e fa una rapida carriera diventando dg del Gabinetto.

Con l’arrivo di Draghi il ministro Daniele Franco la dirotta al Dipartimento del personale (Dag), mossa che ha spinto la dirigente a fare causa per la mancata nomina a direttore del personale, chiedendo 87 mila euro di danni al ministero. Voci sulla possibile nomina rispuntano a gennaio 2023 dopo l’arrivo del ministro Giancarlo Giorgetti, ma non se ne fa nulla. […] Giorgetti la nomina infatti vice capo di Gabinetto, che così arrivano a ben sei, un record. Non bastasse, approda anche nel cda di Poste. Veniamo alla causa. Gemignani contestava la scelta di assegnare a un altro dirigente il posto di capo del personale.

Ad aprile scorso il giudice del Lavoro le ha dato torto, confermando la valutazione del ministero sull’inidoneità all’incarico del cv presentato, condannandola a rifondere le spese legali (5 mila euro al Mef e altrettanti all’Avvocatura). Lo ha fatto? Nei corridoi ministeriali nessuno conferma. Il Fatto lo ha chiesto al Mef che, dopo quattro giorni di “opportune verifiche”, ha risposto che la domanda va posta all’Avvocatura di Stato, a cui spetta recuperare le somme ma non ha un ufficio stampa.

Abbiamo allora chiesto al ministero della Cultura, che però ci ha risposto di chiedere al Mef. Evidentemente non l’hanno voluto chiedere alla diretta interessata (il Fatto ci ha provato senza successo). […]