22 lug 2022 13:48

ALLA FINE SALGONO TUTTI SUL CARROCCIO DI SALVINI - LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI HA MOSTRATO CHE NELLA LEGA I TANTO DECANTATI “GOVERNISTI”, “RESPONSABILI” E “MODERATI” NON ESISTONO - NON SOLO IL PAVIDO GIORGETTI, ANCHE ZAIA E FEDRIGA CHE HANNO INSALIVATO DRAGHI PER MESI ELOGIANDOLO IN OGNI MODO, NON HANNO MOSSO UN MUSCOLO PER EVITARE IL “DRAGHICIDIO”: TUTTI ALLINEATI E COPERTI DIETRO IL “CAPITONE” - LA COLPA NON E’ LA LORO, E’ DI CHI GLI HA ATTRIBUITO UNO SPESSORE CHE NON HANNO...