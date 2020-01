ALLA FINE SI TORNA SEMPRE SUI SOLDI - SALLUSTI: ''PASSATA LA SBORNIA MORALISTA, I GRILLINI SI SONO RESI CONTO CHE GUADAGNARE 15MILA EURO È MEGLIO CHE INCASSARNE SOLO METÀ E COSÌ HANNO SOSPESO ALLA CHETICHELLA I RIMBORSI - RENZI NON È DA MENO. BENE GLI IDEALI, MEGLIO IL PORTAFOGLI. E' PASSATO DA 100 A 800MILA EURO DI REDDITO, E SICCOME L' APPETITO VIEN MANGIANDO HA DECISO DI AUMENTARE IL BOTTINO CHIEDENDO MAXI RISARCIMENTI A CHIUNQUE LO CRITICHI''

Alessandro Sallusti per ''il Giornale''

alessandro sallusti foto di bacco (2)

Girala come vuoi, ma alla fine anche per i politici quello che conta sono i soldi, soprattutto se uno non è nato ricco o non ne ha saputi fare attraverso una professione prima di approdare in Parlamento. Chi teorizza che i soldi non sono tutto o è perché ne ha davvero tanti o perché ne ha talmente pochi che in qualche modo deve darsi una giustificazione. E tra quest' ultimi - sono in maggioranza, nella politica - chi scopre l' agiatezza, col cavolo che è disposto a mollarla. Il problema dell' implosione dei Cinque Stelle è innanzitutto economico, al di là delle ciance.

yana ehm alle maldive

Passata la sbornia moralista - il famoso «onestà, onestà» - deputati e senatori grillini senza futuro si sono resi conto che guadagnare quindicimila euro al mese è meglio che incassarne solo metà e così hanno sospeso alla chetichella di versare l' altra metà nelle casse di Di Maio e di Casaleggio come pattuito al momento della nomina. Il loro ragionamento ora è: se mi espellete fate pure, passo nel gruppo misto, guadagno il doppio e nessuno mi rompe le scatole un giorno sì e l' altro pure.

Del resto il loro capo Beppe Grillo si è tirato fuori da responsabile del blog Cinque Stelle proprio per non dovere mettere mano al portafogli per le onerose condanne delle numerose querele. E un' ex ministra grillina, Elisabetta Trenta, non ha ancora lasciato la lussuosa casa ottenuta con un piccolo inganno quando era responsabile della Difesa.

E che dire della deputata Yana Ehm: non paga le quote da un anno ma ha trascorso le vacanze alle Maldive con tanto di post per fare vedere ai vicini di casa che lei ora è nel mondo dei ricchi.

Matteo Renzi non è da meno.

Vanno bene gli ideali, ma anche per lui ora è meglio il portafogli. La sua denuncia dei redditi è in breve passata da cento a ottocentomila euro a suon di gettoni per comparsate e conferenze. E siccome l' appetito vien mangiando ha deciso di aumentare il bottino querelando - con richiesta di maxi risarcimenti - chiunque lo critichi (a volte basta citarlo). Davvero si può pensare che gente così metta fine alla legislatura per ragioni di onore, coerenza o scelte politiche? Ma va' là, a chi la vogliono raccontare.

YANA EHM SUL SITO TIRENDICONTO

L' unica verifica che conta è quella del conto in banca. E su quel fronte, per loro, il barometro segna sempre bel tempo.

tvboy opera conte di maio zingaretti renzi beppe grillo a malindi da briatore BEPPE GRILLO KENYA MALINDI RENZI FA UNA CONFERENZA IN ARABIA SAUDITA matteo renzi in arabia saudita 2 matteo renzi al senato