ALLA FINE SILVIO SI È COMPORTATO BENE! – DOPO UN COLLOQUIO DI SOLI 11 MINUTI CON MATTARELLA, GIORGIA MELONI PARLA A NOME DI TUTTA LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA: “ABBIAMO DATO INDICAZIONE DELLA SOTTOSCRITTA COME PERSONA INCARICATA DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO” - NEL CORTILE DEL QUIRINALE BREVE SCAMBIO DI BATTUTE TRA I LEADER: BERLUSCONI, AIUTATO DA SALVINI A SCENDERE GLI SCALINI, HA SORRISO E HA STRETTO LA MANO ALLA "DUCETTA" - VIDEO

giorgia meloni al quirinale

CONSULTAZIONI: MELONI, C.DESTRA COMPATTO INDICATO MIO NOME

(ANSA) - "La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente ha convenuto sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perchè le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale . Tutta la coalizione che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni al termine delle consultazioni al Quirinale, parlando a nome della delegazione del centrodestra

DELEGAZIONE DEL CENTRODESTRA AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI

MELONI, SIAMO PRONTI, AVANTI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

(ANSA) - Il centrodestra ha proposto "al presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il centrodestra.

CONSULTAZIONI: MELONI, GRAZIE A MATTARELLA PER SUO MAGISTERO

(ANSA) - "Attendiamo le determinazioni del presidente Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in questo momento importante per la Nazione". Lo dice Giorgia Meloni al termine della consultazione al Quirinale con il Capo dello Stato.

CONSULTAZIONI RECORD PER C.DESTRA,A COLLOQUIO 11 MINUTI

(ANSA) - Consultazioni rapidissime per la coalizione di centrodestra, al Quirinale. Il colloquio di tutti i leader con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarebbe durato 11 minuti, una ventina compreso il tempo dell'arrivo nel cortile del palazzo e l'uscita con l'altrettanto breve dichiarazione letta da Giorgia Meloni alla stampa.

BREVE SCAMBIO BATTUTE LEADER C.DESTRA IN CORTILE QUIRINALE

(ANSA) - Breve scambio di battute tra i leader di centrodestra nel cortile del Quirinale appena dopo aver svolto le consultazioni per la formazione del Governo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi, aiutato da Matteo Salvini a scendere gli scalini, è apparso sorridente e ha stretto la mano a Giorgia Meloni mentre attendeva la sua auto. Gli altri leader, subito dopo, hanno lasciato il Quirinale a piedi per recarsi nel piazzale per prendere le loro auto senza fermarsi con i giornalisti.

ANTONIO TAJANI LICIA RONZULLI ALESSANDRO CATTANEO SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI luca ciriani giorgia meloni francesco lollobrigida SILVIO BERLUSCONI ALESSANDRO CATTANEO E LICIA RONZULLI VANNO AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI giorgia meloni matteo salvini consultazioni