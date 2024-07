È FINITA A STRACCI LA LOVE STORY TRA LEONARDO MARIA DEL VECCHIO E LA MODELLA JESSICA MICHEL: DOPO IL VIDEO, PUBBLICATO E POI RIMOSSO DA INSTAGRAM, IN CUI LA VISPA 33ENNE LO ACCUSAVA DI AVERLA “ABUSATA”, IL FIGLIO DEL “PAPERONE DI AGORDO” L’HA CACCIATA, MINACCIANDO DI DENUNCIARLA. A QUEL PUNTO LEI SI È SCUSATA CON UN TARDIVO POST RIPARATORE – IL “PRECEDENTE” DELLA RAMPANTE INDOSSATRICE: NEL 2016 IL SUO EX NIALL HORAN, CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION, LA ACCUSÒ DI AVER ABBANDONATO LUI E IL FIGLIO ROMAN "PER CERCAR FORTUNA A LOS ANGELES…”

Estratto dell’articolo di Stefano Cingolani per “il Foglio”

[…] Una storia triste, ma giusto il tempo di lisciarsi la barba ed entra in campo un’altra modella, questa volta americana, Jessica Michelle Serfaty, anch’essa castana imbiondita, occhi azzurri e sguardo da pantera, di quattro anni più âgée.

Si frequentano per pochi mesi, ma Lmdv ha il sangue caldo e in un ristorante sulla Costiera amalfitana si propone. Jessica dice sì “con voce rotta dall’emozione” (sempre Vanity Fair che abbiamo compulsato nemmeno fosse una bibbia).

Nata il 4 aprile 1991 a Little Rock, in Arkansas, chiamato il chicken state perché la principale risorsa, prima di Bill Clinton, erano i polli, Jessica è diventata famosa negli Stati Uniti grazie alla partecipazione al talent televisivo America’s Next Top Model condotto da Tyra Banks. Non ha vinto, è arrivata quinta, ma si è lanciata lo stesso in pedana. Nemmeno lei è al primo matrimonio. Si è sposata giovanissima, a 16 anni, con un ragazzo del banco accanto, a Little Rock.

Si chiama Ididia Serfaty, e Jessica ha aggiunto anche il di lui cognome. I due hanno avuto un figlio, Roman, nel 2008, ma la loro storia non è finita affatto bene. Nel 2016, quando Jessica ebbe una relazione con Niall Horan degli One Direction, Ididia confidò al Daily Mail: “Mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per cercare fortuna a Los Angeles”.

Accuse subito rintuzzate: “Non voglio che la gente pensi che non sono coinvolta nella vita di mio figlio Roman: gli spedisco dei libri, e me ne compro anche io una copia, così possiamo leggerli insieme su FaceTime”. Toccante questa affinità letteraria. Certo è ancora presto, ma arriverà anche il gran poema indù in 18 canti, il Bhagavad Gita, testo yogico per eccellenza, e quando sarà tempo non potrà mancare il Kamasutra. Allora, chissà dove sarà arrivato Leonardo Maria nato sotto il segno del toro, il 6 maggio 1995, unico figlio della coppia formata da Leonardo Del Vecchio e Nicoletta Zampillo, matrimonio il loro quantomeno complicato.

