È FINITO IL TEMPO DEL "LAVATEVI LE MANI", ANCHE IL REGNO UNITO SI PREPARA ALLA QUARANTENA. IL DIETROFRONT (A METÀ) DI BORIS JOHNSON: "EVITATE PUB, VIAGGI E CONTATTI" (MENTRE PER GLI OVER 70 L'OBBLIGO E' DI STARE A CASA) - I DATI MOSTRANO CHE "IL PICCO SI STA AVVICINANDO" E CHE L' EPICENTRO SARÀ PROPRIO LA CAPITALE, LONDRA. ALCUNI REPARTI DI OSPEDALI SONO STATI RICONVERTITI PER FAR SPAZIO AI PAZIENTI COVID-19. IL GOVERNO STA ACQUISTANDO RESPIRATORI E CHIEDE ALL' INDUSTRIA DI…

Alfonso Bianchi per "la Stampa"

È finito il tempo del «lavatevi le mani», anche il Regno Unito si prepara al lockdown, la quarantena. Nonostante la dimostrazione di forza di venerdì scorso le cose sono precipitate più velocemente del previsto, ed è arrivato il momento al quale Boris Johnson aveva detto di prepararsi: quello in cui «molte famiglie perderanno i loro cari». Con il conteggio dei morti che è arrivato a 55, su 1.543 casi, il premier ha lanciato la chiamata alle armi, BoJo ha chiesto quello che nessun premier aveva mai chiesto finora in tempi di pace: state a casa.

«I dati mostrano che il picco si sta avvicinando» e che l' epicentro sarà proprio la capitale, Londra. Quindi adesso servono «azioni drastiche» che hanno lo scopo di «ridurre le vittime e aiutare il sistema sanitario», l' Nhs. Per chiunque abbia sintomi la quarantena passa da 7 a 14 giorni, e adesso includerà tutti quelli che vivono in casa con lui. A tutte le persone di più di 70 anni, a chi ha gravi malattie e alle donne incinte viene chiesto di mettersi in quarantena, chi non ha sintomi potrà aiutarli e andare a casa loro, ma senza avvicinarsi troppo. A tutti i cittadini viene chiesto di evitare i contatti sociali «non essenziali» per evitare di diffondere il contagio: basta pub, ristoranti e concerti. Tutti quelli che possono devono passare al telelavoro. Le misure non sono obbligatorie per ora, ma presto potrebbero diventarlo. È una corsa contro il tempo per salvare vite sì, ma soprattutto l' economia.

Per ora Londra vuole tirare ancora un po' la corda, in una gara con la Germania per chi riuscirà a resistere più tempo. Per il momento si fa appello solo al senso civico, e c' è già chi risponde. In tutto il Paese stanno nascendo delle brigate di solidarietà, su Twitter si fa largo l' hashtag #viralkindness, gentilezza virale. Tra gli italiani tantissimi però sono spaventati, i voli Alitalia verso il nostro Paese di oggi e domani sono pieni. Intanto l' Nhs si prepara.

Uno studio del governo, ottenuto dal Guardian, afferma che l' epidemia potrebbe durare oltre un anno. Quasi come l' influenza spagnola che durò dall' ottobre del 1918 al dicembre 1920, ma che ovviamente è molto meno mortale. Gli esperti del governo insistono che dovrebbe essere inferiore all' 1%. Ma non per tutti. Per questo, insiste Johnson che ora prova a mostrare anche un lato umano: «Dobbiamo concentrarci sui più vulnerabili». Per proteggerli l' Nhs è chiamato a uno sforzo straordinario. Alcuni reparti di ospedali non necessari stanno già venendo riconvertiti per far spazio ai pazienti covid-19. Il governo sta acquistando respiratori e chiede all' industria del settore uno «sforzo nazionale» per aumentare la produzione. Al momento ce ne sono circa 6mila, ma potrebbero servirne fino a 20mila. «Se producete respiratori noi li compreremo», ha detto il Segretario di Stato alla Salute, Matt Hancock. Sul Daily Mail, il tabloid della destra pro Brexit, e sul Mirror, quello dei laburisti, ieri il grido era uno solo: salviamo gli anziani.

