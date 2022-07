IL FIORETTO DELLA VEZZALI: LA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT ANNUNCIA L’ADESIONE A FORZA ITALIA! – VOLUTA NEL GOVERNO “A TUTTI I COSTI” DA GIORGETTI, L’ATLETA ITALIANA PIÙ MEDAGLIATA DI SEMPRE, NEL MOMENTO DELLA LOTTA, HA DECISO DI CEDERE ALLA CORTE DI BERLUSCONI. IL MOTIVO? “INTERPRETA MEGLIO I VALORI DELLO SPORT” (ANNAMO BENE) - DEL RESTO, UN SEGNALE SI ERA AVUTO GIÀ NEL LONTANO 2008, QUANDO A “PORTA A PORTA”, DI FRONTE A UN SILVIO TUTTO BALDANZOSO, DISSE: “PRESIDENTE, IO DA LEI MI FAREI TOCCARE” - VIDEO

Carlotta De Leo per www.corriere.it

silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008.

Non solo in pedana, «anche in politica contano momento e modo in cui decidi di fare l’azione». Parola di Valentina Vezzali (l’atleta italiana più medagliata, con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali) che tira un’altra stoccata e approda in Forza Italia.

Dopo le voci di questi ultimi giorni su un suo imminente passaggio a FI, la sottosegretaria allo Sport (ex montiana) ha rotto gli indugi e ha annunciato la sua adesione partito di Silvio Berlusconi che «meglio interpreta i valori propri dello sport: lealtà, linearità, determinazione e passione» .

Giorgetti Vezzali

«Lo sport unisce e non divide. Forza Italia - afferma la Vezzali - si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina. Infatti, con responsabilità, ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale e adesso lavora per essere il pilastro moderato di un governo politico forte, in grado di rispondere ai bisogni di famiglie e imprese, messe a dura prova».

valentina vezzali mario monti

«Sono a disposizione - continua la Vezzali - di un partito che sa dare spazio alle donne e ai giovani, investendo risorse ed energie nelle pari opportunità, nella istruzione e nella formazione. Forza Italia sa declinare i principi del liberismo, dell’europeismo e dell’atlantismo e sono orgogliosa e pronta a contribuire con la mia esperienza sportiva, di esponente politico, di rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto di madre e di donna».

