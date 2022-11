FIORI D'ARANCIO PER LE FAMIGLIE PRESIDENZIALI TRUMP E BIDEN - A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI DI “MIDTERM” VA ALL'ALTARE LA FIGLIA DI “THE DONALD”: TIFFANY HA DETTO SI' AL MULTIMILIONARIO LIBANESE MICHAEL BOULOS CHE LE HA MESSO AL DITO UN BRILLOCCO DA OLTRE UN MILIONE DI EURO – PIÙ SOBRIA INVECE NAOMI BIDEN, NIPOTE DEL PRESIDENTE, CHE SI SPOSERÀ IL 19 NOVEMBRE CON UN AVVOCATO STAGISTA ALLA CASA BIANCA DURANTE LA PRESIDENZA OBAMA...

Due storie diverse con molti punti in comune. Eppure i loro cognomi non potrebbero essere più lontani, una si chiama Tiffany Trump (e deve il suo nome proprio alla maison di gioielli Usa), l’altra Naomi Biden (pare come la zia morta nel 1971).

Una è la quarta figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nata nel 1993 dal matrimonio con la seconda moglie Marla Maples e considerata per anni la "figlia dimenticata"; l’altra è la nipote di Joe Biden, nata anche lei nel 1993 dal secondogenito del presidente Usa, Hunter Biden, e Kathleen Buhle.

Entrambe si sposeranno a novembre, a una settimana di distanza. La prima a dire sì sarà Tiffany che oggi, 12 novembre, con una cerimonia da oltre 500 invitati e da circa un milione di dollari, definita dai tabloid “sontuosa” ma sulla quale si è quasi abbattuto l'uragano Nicole, si unirà al milionario di origine libanese Michael Boulos nella residenza trumpiana di Mar-a-Lago, in Florida. Il 19 novembre ad indossare l’abito bianco sarà Naomi Biden che nella South Lawn della Casa Bianca, a Washington, sposerà l’avvocato Peter Neal.

Diverse nell'aspetto - una incarna un'estetica opulenta e coloratissima, l'altra è un trionfo di toni chiari in perfetto stile coastal grandmother - le due future spose hanno già incrociato le loro strade. Entrambe hanno frequentato l'università della Pennsylvania laureandosi nel 2016 - alla cerimonia di diploma parteciparono anche i due parenti presidenziali: Trump allora era in campagna elettorale, Biden era vice di Obama - e concludendo il percorso in legge entrambe nel 2020 (Tiffany alla Georgetown, Naomi alla Columbia Law School).

Ma come ricorda Insider, profilando le due, Tiffany e Naomi frequentano anche una stessa cerchia di amici come testimonia una foto che le ritrae insieme a una festa negli Hamptons.

Fiori d'arancio che arrivano in un novembre particolarmente caldo per le famiglie delle spose che si apprestano a celebrare con umori contrastanti. Il 15, soltanto tre giorni dopo le nozze di Tiffany, proprio da Mar-a-Lago Donald Trump farà un "importantissimo annuncio", così lo ha definito lo stesso ex presidente durante un comizio in Ohio alludendo, secondo molti commentatori, alla sua imminente ricandidatura alle presidenziali del 2024.

In attesa del grande annuncio, il padre della sposa viene raccontato dalla stampa Usa in un umore non festoso anche dopo le tensioni con la moglie Melania, che sarebbe colpevole di avergli consigliato di sostenere il grande sconfitto Dr. Oz e di non sostenerlo nel nuovo progetto di candidatura.

È soltanto una delle frizioni della famiglia Trump con Ivanka sempre più lontana dal padre dopo l'uscita dalla Casa Bianca (secondo la Cnn non avrebbe intenzione di partecipare a un'eventuale nuova campagna) così come il marito Jared Kushner. L'ex presidente può invece contare sull'appoggio degli altri due figli Donald Jr e Eric che, comunque, non intendono sostituire e prendere il posto occupato negli anni passati da Ivanka e Jared.

Più disteso il clima in casa Biden dove i risultati delle elezioni di midterm appena concluse, che hanno sancito il freno all'attesa valanga rossa, rilanciano di fatto Joe Biden che festeggia: "abbiamo avuto le migliori Midterm per i governatori dal 1986. Il popolo americano ha parlato".

Si sono conosciuti nel 2018 durante una vacanza in Grecia, nel club di Mykonos dell'attrice Lindsay Lohan, amica di entrambi. Michael Boulos, classe 1997, è un milionario di origine libanese figlio del magnate Massad Boulos. Dal Texas, dove è nato, si è trasferito in Nigeria, dove è cresciuto, per poi studiare economia a Londra. Il fidanzamento ufficiale arriva nel 2021, giusto un giorno prima il giuramento di Joe Biden e dell'addio alla Casa Bianca del clan Trump.

L'annuncio viene dato via Instagram con una foto della coppia nel colonnato della Casa Bianca. La proposta nei giardini della White House era arrivata con un anello di diamanti del valore, assicura il magazine People, di un milione e duecentomila dollari.

Il matrimonio è stato anticipato da un "wedding shower" al quale ha partecipato anche Ivanka Trump, sorella della sposa, mentre alcuni degli eventi prima delle nozze sono stati cancellati per l'arrivo dell'uragano Nicole che si è abbattuto il giorno prima del matrimonio sulla Florida "mandando fuori di testa", riporta il New York Post, la sposa.

In casa Biden la parola d'ordine in vista delle nozze di Naomi sembra essere sobrietà. Così come è stato per l'annuncio del fidanzamento ufficiale, arrivato nel 2021 sempre via Instagram, con un semplice scatto in abiti sportivi nel quale la nipote del presidente Usa mostra l'anello. Un diamante a taglio smeraldo, appartenuto alla nonna dello sposo, stimato dalla stampa americana intorno ai 30mila dollari.

Come Tiffany, anche Naomi ha conosciuto il futuro marito nel 2018 grazie ad alcuni amici comuni. Peter Neal è un avvocato classe 1997, appassionato di politica è stato uno stagista alla Casa Bianca durante la presidenza Obama e ha seguito la campagna elettorali di Hillary Clinton. Ora le nozze alla Casa Bianca.

Le diciottesime nella storia della residenza di Washington. Le ultime erano state nel 2013 quando il presidente Obama aveva concesso il Rose Garden per la cerimonia del suo fotografo ufficiale Pete Souza con Patti Lease. Ma le ultime nozze di un diretto parente di un presidente degli Stati Uniti risalgono al1971 quando Tricia Nixon sposò Edward Cox nel Rose Garden, per poi ospitare gli invitati in un ricevimento nella East Room, sotto lo sguardo felice del padre Richard Nixon.

