FIRST REACTION, SHOCK! – LA CRISI DI GOVERNO VISTA DAI GIORNALI INTERNAZIONALI: RENZI “EGOMANIACO” MA “HA RAGIONE NELL’INDIVIDUARE DIFETTI NEL PIANO DEL GOVERNO”CHE “COMBATTE PER LA PROPRIA SOPRAVVIVENZA” – LA “FAZ”: CONTE VOLEVA DISTRIBUIRE I 209 MILIARDI DEL RECOVERY PLAN ALLA PROPRIA “CLIENTELA” ANZICHÉ FINANZIARE LE NECESSARIE RIFORME STRUTTURALI E SOLO DOPO L’ULTIMATUM DI RENZI GLI STANZIAMENTI SONO STATI AUMENTATI” -

1 – GRAN BRETAGNA - «MATTEO PROVOCA INCERTEZZA CONTE LOTTA PER SOPRAVVIVERE»

Cristina Marconi per "il Messaggero"

articolo del financial times sulla crisi del conte bis

La crisi di governo italiana viene seguita con attenzione dai giornali britannici: tutti, dal Daily Telegraph a Politico, hanno pubblicato una cronaca di queste giornate. Per The Times, il premier Conte fatica a rimettere insieme la coalizione di governo dopo l' attacco di Matteo Renzi, «ex premier noto per la sua spietatezza politica», dalla gestione della pandemia da parte del governo al piano di rilancio dell' economia.

Secondo The Guardian, Conte «combatte per la sopravvivenza politica» messa a repentaglio dalla mossa del leader di Iv. Sul Financial Times, il 14 gennaio scorso Tony Barber, commentatore di affari europei, ha sottolineato come «Renzi abbia immesso incertezza nelle prospettive politiche proprio quando l' Italia ha un disperato bisogno di una leadership stabile», anche se gode della protezione europea grazie al Recovery Fund, «una di quelle occasioni che si presentano una volta per generazione, con una somma che i precedenti governi italiani potevano solo sognare».

telegraph sulla crisi di governo

Per Barber, Renzi ha «ragione nell' individuare difetti nel piano del governo», ma il suo obiettivo sembra essere più «rendersi parte indispensabile dello scenario politico», mentre l' unico scopo per tutti dovrebbe «essere fare l' uso migliore possibile dei fondi Ue», perché «se non ci riusciranno la frustrazione nei confronti dell' Italia non farà che crescere nel resto d' Europa».

2 – GERMANIA - «LA ROTTURA È STATA PROVOCATA DALL'EGOMANIACO RENZI»

Flaminia Bussotti per "il Messaggero"

Per il quotidiano liberal Süddeutsche Zeitung, la crisi di governo in Italia richiama l' immagine della Commedia dell' Arte e il ruolo che spesso vi svolge Clemente Mastella. Non è più membro del Parlamento, ma da quando la moglie Sandra è al Senato, Mastella, scrive, si fa vedere spesso alla buvette.

faz sulla crisi di governo

È un «viandante della politica che qualche volta si butta a sinistra e qualche altra a destra a seconda della congiuntura politica e dell' opportunità». Per lui la «coerenza è una categoria relativa», conclude il corrispondente Oliver Meiler. Sul quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung, Matthias Rüb racconta come si è arrivati alla crisi di governo, provocata dall' «incorreggibile egomaniaco» ex premier Matteo Renzi che non ha ancora digerito la sua sconfitta.

D' altra parte la caduta del governo Conte non merita lacrime: i due alleati di governo, M5S e Pd, non hanno fatto che litigare dall' inizio e nella seconda ondata della pandemia Conte era sempre più in affanno. Passando a parlare dei 209 miliardi di euro per l' Italia del recovery plan, la Faz scrive che il governo Conte voleva distribuirli alla propria clientela anziché finanziare le necessarie riforme di struttura e solo dopo l' ultimatum di Renzi gli stanziamenti per salute, istruzione e infrastrutture sono stati sensibilmente aumentati.

meme sulla crisi di governo mattarella e conte

3 – FRANCIA - «L'ENNESIMA CRISI DI GOVERNO E LO SPETTRO DEL VOTO ANTICIPATO»

Francesca Pierantozzi per "il Messaggero"

«L' Italia si regala una crisi di governo», «Conte lancia un appello alle forze pre-europee», «il premier italiano tenta di salvare la sua maggioranza»: la crisi italiana è seguita e raccontata da giorni dai media francesi. Nessun bisogno di spiegare ai lettori chi governa a Roma, chi sono i due Matteo, quali sono i problemi della maggioranza: l' attualità italiana è considerata quasi roba di casa, e i problemi del governo, a ridosso della presentazione dei piani di rilancio, destano non poche preoccupazioni anche a Parigi. Vista da qui, la «secessione» di Renzi appare un pericolo per le prove tecniche di ripresa che la traballante Ue sta avviando.

meme sulla crisi di governo conte non schioda

«In piena pandemia, l' Italia si regala l' ennesima crisi politica» ha titolato ieri il quotidiano La Croix. «Giuseppe Conte deve assolutamente riuscire a convincere scrive il quotidiano l' Italia può difficilmente permettersi un vuoto di potere nel mezzo della crisi sanitaria». Secondo l' editorialista l' obiettivo di Renzi «è alzare la posta per ottenere una riscrittura del piano di rilancio e dei posti chiave che vi sono collegati». Le elezioni anticipate sono considerate «uno spettro». Tono simile nel lungo articolo che ha dedicato all' Italia il quotidiano economico «Les Echos», che nota tuttavia come Conte non abbia riservato a Renzi le stesse critiche senza appello che aveva rivolto a Salvini nel 2019.

LA STORIA CONTRO RENZI PUBBLICATA NEL PROFILO UFFICIALE DI GIUSEPPE CONTE renzi conte GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN RENZI CONTE MURALES A MILANO – MATTEO RENZI E MATTEO SALVINI ACCOLTELLANO GIUSEPPE CONTE GIULIO CESARE conte renzi suddeutsche zeitung sulla crisi di governo