SOLDATI VOLANTI, FUMOGENI E FISCHI FESTA E CONTESTAZIONI PER MACRON

Stefano Montefiori per il “Corriere della sera”

soldato volante alle celebrazioni per la bastiglia 14 luglio 2019

Alla prima parata del 14 luglio da presidente, due anni fa, Emmanuel Macron invitò con grandi onori il capo di Stato americano Donald Trump. Ieri lo scenario era molto diverso: sulla tribuna in Place de la Concorde accanto a Macron sedevano Angela Merkel e gli altri rappresentanti dei dieci Paesi - non l' Italia - che partecipano all' Iniziativa europea di intervento: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Estonia, Finlandia. E se nel dicembre scorso Trump ha lanciato lo Space Command, Macron ha colto l' occasione della festa nazionale 2019 per annunciare un analogo «comando militare dello spazio» in modo da «rafforzare la nostra conoscenza della situazione spaziale e proteggere al meglio i nostri satelliti, anche in modo attivo».

soldato volante alle celebrazioni per la bastiglia 14 luglio 2019

Il comando spaziale francese avrà sede a Tolosa, la città del Sudovest che già ospita Airbus e il gruppo aereospaziale Thalès, e raggrupperà all' inizio almeno 200 persone. Una visione completa della «strategia militare spaziale della Francia» verrà resa nota entro una decina di giorni, ma intanto la ministra della Difesa Florence Parly ha indicato ieri il senso dell' annuncio: «Lo spazio è nel cuore delle nostre vite, siamo tutti dei grandi utilizzatori dello spazio, per comunicare e per geolocalizzarci, e lo sono anche gli eserciti - ha spiegato Parly in un' intervista al Parisien -. Ma lo spazio è diventato un luogo di conflittualità. Oggi intorno alla Terra stazionano 1.500 satelliti, ce ne saranno 7.000 entro 10 anni, e sono sempre di più soggetti a essere spiati o modificati. Non dobbiamo essere ingenui, bisogna proteggere quel che è vitale per il funzionamento dei nostri sistemi di trasporto, e dei nostri ospedali».

emmanuel macron parata militare

Un 14 luglio europeo quindi, dedicato allo spazio, all' innovazione (con uno spettacolare «uomo volante») e all' evidente crisi del rapporto transatlantico. «Il presidente Trump è stato un eccellente ambasciatore per l' Europa della Difesa», ha sottolineato la ministra Parly, evocando «i dubbi e le minacce appena velate che Trump ha espresso nei confronti del continente europeo e rispetto all' impegno a lungo termine dell' America verso l' Europa».

frecce tricolori francesi

La sfilata aerea è stata aperta dai fumogeni blu-bianco-rosso della pattuglia acrobatica francese (la clamorosa gaffe dei colori vista l' anno scorso è stata evitata) e vi hanno partecipato anche un aereo da trasporto A400M tedesco, un C130 spagnolo, e due elicotteri Chinook britannici.

Ha fatto grande impressione il «Flyboard Air» di Franky Zapata, il francese campione del mondo di jet-ski, che ha volato con il fucile tra le braccia grazie a cinque piccoli reattori a kerosene (il carburante degli aerei) che permettono evoluzioni fino a 190 chilometri all' ora e un' autonomia di una decina di minuti. Secondo la ministra Parly, il flyboard potrà essere usato come «piattaforma logistica volante o anche come piattaforma d' assalto».

celebrazioni 14 luglio 2019

Franky Zapata è un marsigliese 40enne, inventore anni fa di una prima versione del flyboard a idro-propulsione che si è visto anche su qualche spiaggia italiana.

Nel 2017, alla fine di un volo in Flyboard Air, Zapata è stato fermato dalla polizia e minacciato di arresto perché la sua macchina non rientrava in nessuna delle licenze conosciute. Dopo avere minacciato di lasciare la Francia, Zapata è stato contattato dai militari, ha ottenuto dal governo un finanziamento di oltre un milione di euro e ieri ha sorvolato gli Champs Élysées.

gilet gialli il 14 luglio

Come previsto, in margine alla parata qualche centinaio di manifestanti (tra i quali alcuni noti gilet gialli) ha fischiato il presidente e scandito lo slogan «Macron démission». Cestini della spazzatura incendiati, fermi e identificazioni da parte delle forze dell' ordine, che hanno dovuto proteggere il ristorante Fouquet' s devastato dai gilet gialli il 16 marzo e riaperto proprio ieri.

