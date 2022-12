FISCO PER FIASCHI – IL VICEMINISTRO DELLA GIUSTIZIA, L’EX AVVOCATO DI BERLUSCONI FRANCESCO PAOLO SISTO, ANNUNCIA L’IDEA DI UNO STOP AI “REATI MERAMENTE FORMALI” PER CHI ADERISCE ALLA PACE FISCALE, E SCATENA UN PANDEMONIO – TENSIONE IN COMMISSIONE ALLA CAMERA, CON I GRILLINI CHE AZZANNANO: "È INACCETTABILE OGNI COLPO DI SPUGNA SU IPOTESI DI FALSE FATTURAZIONI, FATTURE INESISTENTI, OMESSA DICHIARAZIONE O DICHARAZIONE INFEDELE..."

Sisto, idea 'stop' reati formali aderendo a pace fiscale

FRANCESCO PAOLO SISTO

(ANSA) - "Ciò su cui stiamo lavorando è la possibilità che, adempiere integralmente all'obbligazione fiscale, con una sanzione aggiuntiva, possa legittimare una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per reati meramente formali, non certo in caso di frodi". A spiegarlo all'ANSA il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, anticipando, al convegno di Confprofessioni, l'ipotesi di un passaggio aggiuntivo sul fronte della 'pace fiscale'. Si tratta, precisa, di "una valutazione preliminare che stanno facendo i ministeri dell'Economia e della Giustizia".

Sisto, lavoriamo a 'stop' reati formali in Manovra

(ANSA) - "Anche se i tempi sono stretti, i ministeri stanno lavorando di concerto in queste ore per valutare se accompagnare alla pace fiscale queste disposizioni". Lo spiega all'ANSA il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, parlando della possibilità che alla pace fiscale si accompagni una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per i reati formali legata alla pace fiscale e alla manovra. Sarebbero escluse forme di reati come le false fatturazioni o l'utilizzazione di fatture inesistenti. Ma si valuta ad esempio, la possibilità di considerare reati come l'omessa dichiarazione o anche la dichiarazione infedele.

Tensione su reati fiscali in manovra,opposizioni attaccano

(ANSA) - Tensione in commissione alla Camera sull'ipotesi, avanzata dal viceministro Sisto, di portare in manovra misure sui reati fiscali. La 5S Carla Giuliano ha stigmatizzato la scelta anche perché "il governo metterà la fiducia sia qui sia al Senato esautorando il Parlamento". Per il sottosegretario Freni si tratta di "agenzie di stampa" che non valgono quanto "testi depositati": "se e quando dovessero esserci emendamenti, il governo sarà lieto di discuterne". All'attacco il dem Ubaldo Pagano che ha ricordato che si tratta "di un viceministro: se quello che dice vale zero allora valgono zero anche gli accordi fatti finora in commissione"

Manovra:5s,governo vuole colpo spugna reati tributari?Chiarisca

(ANSA) -"Un viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, che fuori dalla commissione Bilancio dice che il governo lavora a un colpo di spugna sui reati tributari; un sottosegretario, Federico Freni, che nella stessa commissione derubrica quelle dichiarazioni a semplici agenzie di stampa senza valore.

C'è da restare semplicemente allibiti. Il governo chiarisca immediatamente cosa sta cercando di annacquare all'interno della Legge di bilancio. Dopo la mostruosità della norma sull'aumento del tetto al contante, per giunta nel momento del Qatargate, sembra aggiungersi un altro, esiziale capitolo. Per noi è semplicemente inaccettabile ogni colpo di spugna su ipotesi di false fatturazioni, fatture inesistenti, omessa dichiarazione o dichiarazione infedele. In commissione Bilancio stiamo assistendo a una prosecuzione lavori a dir poco lunare, con esponenti del governo che minimizzano dichiarazioni ufficiali dei loro stessi colleghi. Siamo alla farsa". Lo comunicano in una nota i componenti M5S della commissione Bilancio della Camera.

