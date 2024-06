FITTO FITTO, QUATTO QUATTO – GIORGIA MELONI STAREBBE VIRANDO SUL MINISTRO DEL SUD, RAFFAELE FITTO, COME NOME ITALIANO PER LA COMMISSIONE EUROPEA. È L’UNICO MEMBRO DI FRATELLI D’ITALIA CON QUALCHE ENTRATURA IN UE (EX EURODEPUTATO, È STATO L’ARTEFICE DELL’OK DI ECR ALL’ELEZIONE DI ROBERTA METSOLA) – LA MELONA PUNTAVA SU UN PROFILO TECNICO COME ELISABETTA BELLONI, MA LA SOVRAESPOSIZIONE DELLA CAPA DEL DIS HA MANDATO GLI OTOLITI DELLA PREMIER IN SUBBUGLIO, FACENDOLA OPTARE PER UN POLITICO – PROBLEMA: CHI GESTIRÀ IL PNRR SE FITTO VA A BRUXELLES? NIENTE RIMPASTO, LA DELEGA VA A MANTOVANO O FAZZOLARI (AUGURI)

COMMISSIONE EUROPEA: MELONI ORA VUOLE FITTO COME GARANTE SUL PNRR

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

raffaele fitto e giorgia meloni ad aosta

I colpi di scena possono sempre accadere e fino al Consiglio europeo del prossimo fine settimana i nomi non saranno ufficiali.

Ma nel governo ormai circola un nome forte per il prossimo commissario italiano in Ue: quello del ministro del Sud con delega al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto.

Quest’ultimo è il nome più accreditato da diversi mesi, ma sembrava aver perso quota prima delle elezioni europee a favore di una figura tecnica come Roberto Cingolani (amministratore delegato di Leonardo) o Elisabetta Belloni […].

ELISABETTA BELLONI - G7 DI BORGO EGNAZIA

Per favorire Belloni, come aveva raccontato Il Fatto, era stata inserita anche una norma nel disegno di legge sulla Cybersicurezza che consentiva una deroga ai dirigenti delle agenzie dei Servizi segreti: questi potranno ricoprire incarichi in enti pubblici e privati entro tre anni in caso di permesso della Presidenza del Consiglio.

Per Belloni si profilava un incarico da Alto Rappresentante per la Politica Estera […] ma il rischio che si avverte a Palazzo Chigi non è solo quello di una delega più simbolica che altro, ma anche che una nomina di questo genere possa creare spaccature all’interno della maggioranza per un volto “tecnico” e non politico. […]

ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia

Da qui l’idea di scegliere una figura più politica e più vicina alla premier. E quindi in queste ore il governo sembra indirizzato a indicare la figura di Fitto come prossimo commissario. L’importante […] è avere un portafogli pesante e una vicepresidenza esecutiva: per Fitto si sta pensando a una delega specifica al Pnrr, che sta gestendo in Italia da quasi due anni, e ai fondi di Coesione.

Fitto viene considerato il volto più politico che Meloni può offrire alla commissione Europea: ex Popolo della Libertà, è stato l’elemento di collegamento al Parlamento europeo tra i Conservatori di Meloni e il Partito popolare europeo e colui che ha portato il partito della premier a far eleggere Roberta Metsola come presidente del Parlamento europeo.

raffaele fitto giorgia meloni

Non è un caso che da qualche mese Fitto abbia iniziato a prendere lezioni di inglese accelerato: per diventare commissario dovrà passare il “test” del Parlamento europeo che non è mai uno scherzo. L’altro ostacolo per la premier riguarda l’accordo complessivo sui top job europei: in questo momento Meloni è all’angolo e sta chiedendo alla Commissione di non fare “accordi preconfezionati” […].

[…] ci sarebbe un’unica grossa difficoltà politica che sta facendo ancora temporeggiare la premier: chi mettere al suo posto? Dall’ottobre del 2022 […] Meloni ha affidato a Fitto una sorta di super-ministero spostando tutte le deleghe del Pnrr dal dicastero dell’economia e centralizzandole a Palazzo Chigi. Ma una soluzione potrebbe già esserci: niente rimpasto, la delega di Fitto potrebbe essere affidata a uno dei suoi fedelissimi a Palazzo Chigi, uno tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari o Alfredo Mantovano. […]

