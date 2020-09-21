referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI BY ALTAN
FLASH! ALLE 23 L'AFFLUENZA ALLE URNE PER IL REFERENDUM E' DEL 39,38%-
referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI BY ALTAN
“IL POVERO E L’OPPRESSO NON HANNO SEMPRE RAGIONE. MA I COMUNISTI CHE SI FANNO ODIARE HANNO SEMPRE TORTO” – ROSSANA ROSSANDA MEMORIES – GLI ANNI NEL PCI CON INGRAO,LA ROTTURA, LA NASCITA DEL MANIFESTO E LA CONSAPEVOLEZZA ESPRESSA NEGLI ANNI SETTANTA CHE LA LOTTA ARMATA, LE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE, COME LE BR O PRIMA LINEA, RIENTRASSERO NEL VECCHIO “ALBUM DI FAMIGLIA” DELLA SINISTRA
LA "BESTIA" È FINITA IN GABBIA? - LA MACCHINA DA GUERRA DELLA PROPAGANDA SALVINIANA NEL MIRINO DEI GIUDICI: I SOLDI SOSPETTI A MORISI E SOCI - GRAN PARTE DELL'ASCESA DI SALVINI È MERITO DI QUESTO FORMIDABILE APPARATO DI COMUNICAZIONE CHE COSTA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO L'ANNO: CHI PAGA? - CON IL LOCKDOWN LA BESTIA HA INIZIATO A FARE NUMERI MENO IMPRESSIONANTI. ADESSO È RIPARTITA. IL VOTO ALLE REGIONALI SARÀ ANCHE UN INDIZIO PER CAPIRE SE MORDE ANCORA
TRUMP SCENDE IN CAMPO CONTRO IL VATICANO - IL SEGRETARIO DI STATO USA MIKE POMPEO TWITTA: "DUE ANNI FA, LA SANTA SEDE HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON IL PARTITO COMUNISTA CINESE, SPERANDO DI AIUTARE I CATTOLICI CINESI. MA L'ABUSO DEL PCC SUI FEDELI È SOLO PEGGIORATO. IL VATICANO METTEREBBE A RISCHIO LA SUA AUTORITÀ MORALE, SE RINNOVASSE L'ACCORDO" - IL 29 SETTEMBRE POMPEO SARÀ IN VISITA IN VATICANO. MA LA DISPONIBILITÀ DELLA SANTA SEDE VERSO LA CINA È MASSIMA
TRAVAGLIO SCOMUNICA DI BATTISTA – IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD “LAVORA PER SALVINI E/O PER DRAGHI. MAGARI A SUA INSAPUTA, CHE È PURE PEGGIO’’. È LA TOSTA REPLICA A DIBBA CHE HA OSATO PARAGONARE A "UN CESSO PUBBLICO" IL SUO INVITO AI 5STELLE TOSCANI E PUGLIESI DI "TURARSI IL NASO E VOTARE DISGIUNTO" – L’IDEOLOGO DI CONTE AGGIUNGE: ‘’QUALCUNO DOVREBBE SPIEGARE AL COMPAGNO DIBBA, CHE SIAMO NEL 2020, NON NEL 2009 QUANDO I 5STELLE NACQUERO IN PIAZZA CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI. LA POLITICA È CAMBIATA, IN ITALIA E IN EUROPA, ANCHE GRAZIE A LORO’’
“NON DICO NO, DICO BASTA!” – CACCIARI AL MASSIMO: “DICO "BASTA" A QUESTO ORMAI DECENNALE AFFACCENDARSI DI NANISMO POLITICO INTORNO ALLA NOSTRA COSTITUZIONE, CHE DIO SA SE AVREBBE BISOGNO DI LAVORI DI RESTAURO, MA NON CERTO DI QUESTI CONTINUI TENTATIVI DI SBOCCONCELLARLA A VANVERA QUA E LÀ - PERCHÉ QUESTO NUMERO DI DEPUTATI E NON UN ALTRO? E' STATO SORTEGGIATO? HA UN SENSO CABALISTICO?”