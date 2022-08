6 ago 2022 10:39

FLASH! L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE – ALDO MORO METTEVA LA GIACCA ANCHE IN SPIAGGIA, IL CAPITONE NON PERDE OCCASIONE PER ESIBIRE I SUOI "LARDOMINALI" E DOPO IL PAPEETE SI MOSTRA SPANZATO IN BARCA A LAMPEDUSA. I TEMPI CAMBIANO, ANCHE LO STILE DELL’HOMO POLITICUS EVOLVE, NON SEMPRE IN MEGLIO…